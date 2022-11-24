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Новый закон о "гей-пропаганде". ЛГБТ+ активисты говорят о ситуации в России

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Policemen detain an activist during a protest in Moscow on 26 August 2017. Under the new law, any action or information that is considered an attempt to promote homosexuality could incur a heavy fine. Source: Getty / AFP Contributor/AFP via Getty Images

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Published 25 November 2022 at 10:37am
By Irina Burmistrova
Source: SBS
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Госдума РФ приняла в основном чтении закон о полном запрете "гей-пропаганды". Мы вспоминаем сюжет, который вышел в апреле 2021 года, о том, как жилось представителям ЛГБТИК+ комьюнити в России до этого нового закона.

Published 25 November 2022 at 10:37am
By Irina Burmistrova
Source: SBS
Available in other languages
Госдума РФ приняла в основном чтении закон о полном запрете "гей-пропаганды", а также пропаганды смены пола и педофилии среди людей любого возраста.

Как сообщает русская службы BBC, основные запреты коснутся книжной и киноотраслей, СМИ и интернет-сайтов.

Роскомнадзор также получит возможность мониторить и блокировать ресурсы, на которых, по мнению ведомства, будет распространяться "ЛГБТ-пропаганда".

Ответственность за "распространение пропаганды" остается административной: штрафы до 200 тысяч рублей для физических лиц и до пяти миллионов для юрлиц. Штрафы за "пропаганду педофилии" будут более высокими: до 400 тысяч рублей и 10 миллионов рублей для физических и юридических лиц соответственно.

При этом в Госдуме отклонили поправку, которая вводила бы уголовную ответственность за неоднократное нарушение закона о "гей-пропаганде". Отклонили также и поправки о запрете компьютерных игр, содержащих "гей-пропаганду". Другая отклоненная поправка предлагала не распространять новые запреты на "общепринятые объекты культуры": литературу, искусство, мифологию.

Мы вспоминаем сюжет, который вышел в апреле 2021 года, о том, как жилось представителям ЛГБТИК+ комьюнити в России до этого нового закона.

Как живут ЛГБТ+ люди в России? Кто такие ЛГБТ-беженцы? Чем рискуют активисты? И как чувствуют себя ЛГБТ+ подростки в мире, где взрослые защищают их от самих себя?

Об этом и многом другом мы поговорили с ЛГБТ-беженцем и представителями трех организаций, которые поддерживают ЛГБТ+ людей в России во времена, когда жители страны боятся по неосторожности стать "рупорами" запрещенной пропаганды.

Гостями этого подкаста стали (роли и должности на момент изначальной публикации подкаста в 2021 году):
  • Миша Т. - активист, открытый гей, ЛГБТ-беженец из России. Он рассказал о своем опыте столкновений с гомофобией и представителями ФСБ и отношении к "закону о гей-пропаганде";
  • Светлана Захарова - директорка благотворительного фонда "Сфера" (Санкт-Петербург). Она рассказала о подставных свиданиях, отношении подростков к однополым бракам и о том, почему ЛГБТ+ люди не обращаются в полицию;
  • Андрей Петров - исполнительный директор группы "Стимул" (Москва). Он рассказал о том, как однополые родители бегут из России, чтобы сохранить семью, и о людях из стран, где гомосексуальные связи до сих пор считаются преступлением, которые пытаются получить убежище в России;
  • Алла Чикинда - менеджер по коммуникациям Ресурсного центра (Екатеринбург). Она рассказала о том, почему "закон о гей-пропаганде" работает в первую очередь на устрашение общества.
Обращаем ваше внимание, что за эти полтора года некоторые герои потеряли или сменили работу.
  • Фонд "Сфера" был признан иностранным агентом, суд Петербурга принял решение о его ликвидации в феврале этого года.
  • Ресурсный центр в Екатеринбурге также внесли в реестр иноагентов, сайт центра заблокировали.
  • ЛГБТ-группа Стимул в мае сообщила об остановке своей деятельности в России.
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