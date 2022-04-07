Новое "рекордное" финансирование на диагностику и лечение эндометриоза в Австралии

Woman Suffering from a Period Pain

Muitas mulheres sofrem por cólicas menstruais Source: Pexels/Sora Shimazaki

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В конце прошлого месяца правительство объявило о выделении финансирования в размере 58 миллионов долларов для улучшения диагностики эндометриоза и оказания помощи женщинам, страдающим этим заболеванием. О том, что это за болезнь и как она сегодня выявляется и лечится, мы спросили у врача-гинеколога Алекса Полякова, профессора Мельбурнского университета.

Согласно официальному пресс-релизу правительства, новые специализированные клиники лечения эндометриоза и тазовых болей будут созданы в каждом штате и территории для улучшения диагностики, ухода и лечения более 800 000 австралийских женщин, страдающих этим заболеванием, в рамках пакета финансирования правительства Моррисона.

В бюджете на 2022–2023 годы, в рамках Национального плана действий по борьбе с эндометриозом, будет выделено финансирование в размере 58 миллионов долларов для улучшения диагностики эндометриоза и оказания медицинской помощи, что поможет большему количеству женщин получить надлежащий медицинский уход и лучше справляться с последствиями эндометриоза.

"Эндометриоз оказывает серьезное влияние на здоровье и самочувствие почти каждой девятой австралийки, - говорится в официальном заявлении правительства. - Проявления этого заболевания очень индивидуальны, но часто эндометриоз оказывает серьезное влияние на качество семейной жизни, возможность работать, учиться, социализироваться".

Премьер-министр Скотт Моррисон сказал, что эти значительные инвестиции будут направлены на повышение осведомленности о болезни, а также лечение эндометриоза и поддержку женщин, страдающих этим заболеванием.

«Каждая девятая австралийская женщина страдает эндометриозом, и сегодня это финансирование принесет долгожданное облегчение и поддержку за счет улучшения диагностики, лечения и ухода», — сказал премьер-министр.

Подробнее о самом заболевании и современных подходах к его лечению - слушайте в нашем интервью с врачом-гинекологом, профессором Университета Мельбурна, Алексом Поляковым. 

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New 'record' funding for endometriosis diagnosis and treatment in Australia image

Новое "рекордное" финансирование на диагностику и лечение эндометриоза в Австралии

SBS Russian

07/04/202213:16


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