Согласно официальному пресс-релизу правительства, новые специализированные клиники лечения эндометриоза и тазовых болей будут созданы в каждом штате и территории для улучшения диагностики, ухода и лечения более 800 000 австралийских женщин, страдающих этим заболеванием, в рамках пакета финансирования правительства Моррисона.





В бюджете на 2022–2023 годы, в рамках Национального плана действий по борьбе с эндометриозом, будет выделено финансирование в размере 58 миллионов долларов для улучшения диагностики эндометриоза и оказания медицинской помощи, что поможет большему количеству женщин получить надлежащий медицинский уход и лучше справляться с последствиями эндометриоза.





"Эндометриоз оказывает серьезное влияние на здоровье и самочувствие почти каждой девятой австралийки, - говорится в официальном заявлении правительства. - Проявления этого заболевания очень индивидуальны, но часто эндометриоз оказывает серьезное влияние на качество семейной жизни, возможность работать, учиться, социализироваться".





Премьер-министр Скотт Моррисон сказал, что эти значительные инвестиции будут направлены на повышение осведомленности о болезни, а также лечение эндометриоза и поддержку женщин, страдающих этим заболеванием.





«Каждая девятая австралийская женщина страдает эндометриозом, и сегодня это финансирование принесет долгожданное облегчение и поддержку за счет улучшения диагностики, лечения и ухода», — сказал премьер-министр.





Подробнее о самом заболевании и современных подходах к его лечению - слушайте в нашем интервью с врачом-гинекологом, профессором Университета Мельбурна, Алексом Поляковым.





LISTEN TO Новое "рекордное" финансирование на диагностику и лечение эндометриоза в Австралии SBS Russian 07/04/2022 13:16 Play





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