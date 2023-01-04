Новый отчет показывает восстановление чистой миграции в Австралии до допандемического уровня

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Пандемия заставила мир замереть, а многим иностранным студентам и рабочим пришлось паковать чемоданы и возвращаться в свои страны.





Строгие ограничения на границах Австралии привели к глобальному снижению чистой миграции в Австралии - первому такому со времен Второй мировой войны, но предварительный обзор данных о населении федерального правительства в 2022 показал, что все начинает возвращаться на круги своя.





Новые данные показывают, что чистая миграция должна достичь допандемического уровня в 235 000 к концу этого финансового года (2022-2023) и затем оставаться на стабильном уровне.





Демограф Австралийского национального университета Цин Гуан говорит, что спад миграции оказал значительное влияние на рынок труда Австралии.





«Мы знаем, что мигранты, особенно когда речь идет о временных мигрантах, квалифицированных мигрантах, а также иностранных студентах и приезжающих по программе Работа и отдых, играют очень важную роль на рынке труда Австралии, они заполняют пробелы на рынке труда, и большая часть из них постепенно становятся постоянными квалифицированными мигрантами в Австралии и восполняют потребность в более квалифицированной силе на рынке труда, поэтому в долгосрочной перспективе я думаю, что это положительный знак, что мы восстановимся до допандемического уровня с точки зрения международной миграции».





Казначей Джим Чалмерс сказал ABC Radio, что, хотя миграция является важной частью процесса восполнения недостатка рабочей силы в Австралии, но необходимо предпринимать и другие действия для роста экономики страны.





«Нам нужно следить за тем, чтобы это никогда не становилось заменой тренингам, обучению людей и облегчению получения работы для людей, если они этого хотят, потому что мы сталкиваемся с проблемой стареющей нации, нам нужна рабочая сила, которая может поддерживать стареющее население, и база налогоплательщиков, которые могут его поддерживать. Так что это действительно важно, миграция действительно важна, но это не единственное условие, это не замена остальному».





Эксперт по миграции и трудоустройству, профессор Анджела Нокс из Сиднейского университета, говорит, что необходимо также создавать новые возможности для обучения и карьерного роста для тех, кто работает на низкооплачиваемой работе.





«Это, безусловно, поможет решить проблему нехватки навыков. Однако нам нужно быть осторожными, чтобы это не способствовало поддержанию рабочих мест с плохими условиями. Когда мы потеряли огромное количество рабочих-мигрантов, стало очевидным, что существует огромное количество не совсем выгодных рабочих мест на рынке и местные специалисты не особо спешили заполнять их. Нужен более высокий уровень конкурентоспособности и социального прогресса».



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Стремительное возвращение иностранных студентов является ведущим фактором возобновления уровня миграции.





Данные свидетельствуют, что количество выданных оффшорных студенческих виз в период с марта по сентябрь прошлого года находилось на уровне или выше, чем за тот же период до того, как в 2019 году разразилась пандемия коронавируса.





Хан Ян из студенческого миграционного агентства Monkey King говорит, что у иностранных студентов, возвращающихся к очному обучению, снова восстанавливается уверенность в том, что въезд в Австралию останется открытым.





«Теперь они знают, что наша политика открытости становится все более прозрачной. Я думаю, это очень важно, что мы показываем всем новым мигрантам, что Австралия снова открыта, и да, пожалуйста, приезжайте в Австралию, и мы рады пригласить всех молодых талантливых людей в Австралию, поэтому я думаю, что это действительно положительный сигнал, который Австралия посылает всему миру».





Исполнительный директор высшего представительства Австралии по работе с университетами Катриона Джексон сказала ABC News, что они очень ждали этих новостей.





«Иностранные студенты являются ведущей силой по возвращению нас в то же положение, в котором мы были до COVID. Это очень важно - вернуться в то состояние здоровой экономики, в котором мы должны быть, в то же время понимая, что много стран по всему миру ждет еще более мрачное экономическое положение, чем наше. И очень здорово видеть, что эти иностранные студенты вместе с туристами и другими секторами являются движущей силой на пути возвращения нас на уровень до COVID, и именно там мы должны быть, чтобы справиться с этой ужасной нехваткой кадров, которая до сих пор является серьезной проблемой для нас».





Но не все группы студентов имеют возможность беспрепятственно вернуться в Австралию.





"Число иностранных студентов восстановилось до хорошего уровня, однако мы еще не восстановились полностью, мы все еще примерно на 18 процентов отстаем от того, что было до коронавируса, и оставание показателей еще больше для китайских студентов из-за препятствий, с которыми они сталкиваются при выезде из своей страны".



