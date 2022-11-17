Ученые исследуют, как лекарственная марихуана может помочь людям с аутизмом

ТРАНСКРИПТ





Один из 150 австралийцев имеет диагноз аутизм.





Доктор Джеймс Бест из Королевского австралийского колледжа врачей общей практики говорит, что это широкий термин, используемый для описания конкретных характеристик, которыми может обладать человек.





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"Эти основные характеристики заключаются в том, что у вас есть проблемы в том, как вы социализируетесь и как вы общаетесь, а также часто имеют место фиксированные интересы или ограниченный круг интересов, а также часто они связаны с сенсорной чувствительностью."





Доктор Майкл Фейи — глава отделения детской неврологии в Медицинском центре Монаш в Мельбурне.





Он руководил исследованием нового метода лечения аутизма — с помощью каннабиса.





В 20-недельном исследовании приняли участие четырнадцать детей.





"Мы провели первую фазу исследования в детской больнице Монаш у детей с аутизмом, и мы обнаружили, что лечение показало улучшение в целом ряде областей, особенно в отношении тревожных симптомов, связанных с общением, социализацией, беспокойством и нервными срывами. Мы отслеживали это, используя ряд проверенных шкал, а также спрашивали пациентов и их семьи, что их больше всего беспокоит в их симптомах в данный момент. И по всем направлениям мы увидели улучшение в этих областях».





Доктор Фейи говорит, что необходимы дополнительные исследования, но каннабис может в конечном итоге дать надежду родителям детей с аутизмом, сейчас исследователи выясняют, как именно он помогает справиться с опытом, связанным с этим диагнозом.





"Те вещи, которые сейчас беспокоят родителей... Ни один родитель не хочет, чтобы их дети тревожились или имели проблемы с общением. А это, я полагаю, дает надежду на преимущества такого лечения в будущем."





Американский автор Мэтью Роска в этом году написал в журнале Salon о своем опыте того, что он назвал самолечением.





"В то время как популярное выражение гласит, что марихуана заставляет вас чувствовать себя baked - «испеченным», я чувствую скорее охлаждающий эффект. Когда бомбардировка стимулами слишком велика, хорошая затяжка - это как вылить воду на огонь".





Пикси страдает аутизмом и трудится волонтером организации Reframing Autism, нацеленной на борьбу со стереотипами и предоставление точной информации о нейроразнообразии.





По ее словам, неофициальные данные свидетельствуют о том, что некоторые люди с аутизмом, такие как Мэтью, обращаются к альтернативным методам, таким как каннабис, из-за сильных побочных эффектов, которые могут иметь традиционные фармацевтические препараты.





"Такие вещи, как каннабис, предлагают альтернативу, которая, как я полагаю, имеет минимальные побочные эффекты и более естественны, которые люди могут попробовать, чтобы облегчить себе жизнь, расслабиться или получить помощь с какими-то другими вещами, может быть, связанными с пищеварением, сном и т.п."





Но есть более широкая дискуссия об использовании фармпрепаратов или альтернатив в качестве лечения.





Доктор Бест говорит, что нам нужно быть осторожными в определении аутизма как расстройства или проблемы, которую можно решить с помощью лекарств.





"Это отличие или инвалидность, или иногда и то, и другое, а иногда только одно из двух? Так нужно ли лечить аутизм? Часто нет. Но есть ли некоторые симптомы или проблемы, возникающие при аутизме, с которыми можно помочь? С лечением? Иногда да."





С точки зрения Пикси, лечение, направленное на устранение переживаний или симптомов аутизма, направлено на то, чтобы “подогнать” людей под определенные рамки.





Она говорит, что это может привести к проблемам с психическим здоровьем и не сделает их жизнь лучше.





"И нам действительно пора отойти от конформизма в любом смысле. На самом деле так много конформизма идет от патриархата, из очень жестких стандартов того, что приемлемо, а что нет, что на самом деле не соответствует современным требованиям с разнообразием человеческого опыта сегодня... Мы - общество разных людей, и мы должны принять это и создавать места, удобные для людей со всеми типами отличий."





Доктор Фейи говорит, что его исследование посвящено повышению качества жизни аутичных людей.





"Потому что люди искали методы лечения, которые могли бы улучшить некоторые из тревожных симптомов. Мы можем улучшить жизнь людей, живущих с аутизмом. В настоящее время мы используем целый ряд лекарств. Они часто имеют существенные побочные эффекты, в том числе сонливость, возбуждение, проблемы с обучением, проблемы с сонливостью. И то, что мы видели у участников этого испытания, - это прогресс с точки зрения этих симптомов, но без тяжелых побочных эффектов."





Пикси говорит, что к вопросу лечения людей с аутизмом нужно подходить с осторожностью.



