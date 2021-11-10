Новое исследование показывает пользу алкоголя для пожилых австралийцев

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О пользе употребления одного-двух бокалов алкогольных напитков для пожилых людей сообщается в новом исследовании, выпущенном Университетом Монаша.





Доцент Джоанна Райан из Школы профилактической медицины Монаша была соавтором исследования.





" Мы обнаружили при исследовании пожилых людей, которые могли похвастаться хорошим здоровьем в возрасте 70 лет и старше, что умеренное потребление алкоголя было связано со снижением риска смерти от многих причин и улучшением здоровья сердца".





В исследовании приняли участие более 18 000 человек из Австралии и США.





Их средний возраст составлял 74 года.





В ходе исследования им рекомендовалось употреблять от пяти до десяти стандартных порций алкоголя в неделю или один -два бокала в день.





Доцент Райан говорит, что исследование было сосредоточено на умеренном употреблении алкоголя, и в нем принимали участие люди с относительно хорошим здоровьем.





"Это была группа людей, которые достигли 70 лет, они были в относительно хорошем состоянии здоровья, и, вероятно, имели много здоровых привычек. И у этих людей мы обнаружили, что небольшое или умеренное количество алкоголя не причиняет вреда, а действительно снижает риск смерти от многих причин, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Но мы не можем сделать никаких выводов относительно употребления алкоголя в больших количествах и знаем из других исследований, посвященных употреблению алкоголя в больших количествах, что это вредно".





За участниками наблюдали в течение трех-семи лет, и ни у одного из них не было проблем с сердцем или других серьезных заболеваний.





Но ученые не изучали причины, по которым алкоголь, по видимости, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.





Г-жа Райан говорит, что предыдущие исследования показали: антиоксиданты, содержащиеся в красном вине, могут быть полезными, но их также можно найти во фруктах и овощах.





Джули Энн Митчелл из организации «Heart Foundation» говорит, что алкоголь не считается составляющей здоровой диеты, и к полученным результатам следует подходить с некоторой осторожностью.





" Мы должны интерпретировать результаты осторожно, и, конечно же, ни одно исследование не оправдывает изменение рекомендаций или устоявшейся точки зрения. Я думаю, что если люди будут придерживаться рекомендаций NHMRC (Национального совета по здравоохранению и медицинским исследованиям) и, конечно же, рекомендаций "Heart Foundations" , по влиянию алкоголя на сердечно-сосудистую систему, то умеренное употребление алкоголя может быть оправданно, но если вы не употребляете алкоголь, то точно нет причин начинать это".





И, кажется, многие пожилые австралийцы действительно придерживаются рекомендаций по умеренному употреблению алкогольных напитков.





Мужчина: " Я люблю красное вино, я не люблю шардоне и тому подобное, поэтому я пью красное вино - может быть, треть стакана через день".





Мужчина: " Я люблю выпить, но я родом из Милдьюры, где всегда жарко, и если я делаю какую-то работу днем, мне нравится пропустить пару стаканчиков".





Женщина: " Мы делаем это за едой, то есть мы едим и пьем. Но мы не напиваемся, мы просто выпиваем для удовольствия и нам хорошо".











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