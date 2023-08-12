Новости недели: Новые имена в санкционном списке и обновленная Родина-мать

Новости недели: Новые имена в санкционном списке и обновленная Родина-матьPlay04:16Photo by Konstantin and Vlada LiberovGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (3.91MB) В Украине обновили статую Родина-мать. На щите сооружения вместо советского герба будет установлен украинский трезубец. Тем временем Министерство финансов США расширило антироссийский санкционный список.Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод