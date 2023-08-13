Дмитрий Муратов: «Нобелевская премия — это не результат, а начало»

Из этого подкаста вы узнаете:





что Нобелевская премия мира значит для Дмитрия Муратова, "Новой газеты" и независимой журналистики;

как "Новая газета" помогала достичь договоренностей по проблемным вопросам, в том числе освобождению пленных и обеспечению людей со СМА лекарствами;

об угрозах и нападениях на редакцию "Новой газеты";