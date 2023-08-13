Дмитрий Муратов: «Нобелевская премия — это не результат, а начало»

Из этого подкаста вы узнаете:
- что Нобелевская премия мира значит для Дмитрия Муратова, "Новой газеты" и независимой журналистики;
- как "Новая газета" помогала достичь договоренностей по проблемным вопросам, в том числе освобождению пленных и обеспечению людей со СМА лекарствами;
- об угрозах и нападениях на редакцию "Новой газеты";
- о том, почему "иностранным агентам" крайне сложно оставаться на плаву как СМИ, и др.
Слушайте по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
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