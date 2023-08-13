Дмитрий Муратов: «Нобелевская премия — это не результат, а начало»

Dmitry Muratov, Nobel World Prize laureate and editor-in-chief of Novaya Gazeta, before the start of the "Minority Opinion" program of the Echo of Moscow radio station.08.10.2021 Russia, Moscow Photo credit: Dmitry Dukhanin/Kommersant/Sipa USA

Dmitry Muratov before the start of the 'Minority Opinion' radio programme at the Echo of Moscow radio. The sign on the door says, 'cool'. Source: Dmitry Dukhanin/Kommersant/Sipa USA

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В интервью SBS Russian один из лауреатов Нобелевской премии мира 2021 года, главный редактор Новой газеты Дмитрий Муратов рассказал о том, как награда изменила его жизнь, а также о состоянии российской журналистики и взаимодействии властей с независимой прессой.

Из этого подкаста вы узнаете:

  • что Нобелевская премия мира значит для Дмитрия Муратова, "Новой газеты" и независимой журналистики;
  • как "Новая газета" помогала достичь договоренностей по проблемным вопросам, в том числе освобождению пленных и обеспечению людей со СМА лекарствами;
  • об угрозах и нападениях на редакцию "Новой газеты";
  • о том, почему "иностранным агентам" крайне сложно оставаться на плаву как СМИ, и др.
Слушайте 
программу на русском языке SBS
 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 
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