«Позорная глава» Северной территории закончилась спустя 15 лет

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В 2007 году бывший тогда премьер-министром Джон Ховард направил армию и полицию в отдаленные районы Северной территории в качестве ответной меры на насилие и предполагаемые сексуальные посягательства на детей.





Действие Закона о расовой дискриминации было приостановлено, чтобы ввести полный запрет на алкоголь и также - обязательное управление доходами.





Медицинский работник Северной территории Мариэнн Скин объясняет, как эти правила повлияли на людей из местных сообществ.





«Они подстригли нас всех под одну гребенку. Они словно объявили всех наших мужчин педофилами, что было неправдой, и для всех ввели базовые карты, нравится нам это или нет».





В то время как действие большинства законов по вмешательству закончилось в воскресенье, законодательство Содружества, разрешающее обязательное управление доходами, продолжает действовать — и это то, что правительство Албанезе пообещало отменить.





Grog bans, запреты на алкоголь в отдаленных сообществах, также отменены — их заменила новая система «opt-in» (добровольного вступления в программу) правительства территории.





Отдельные сообщества теперь могут сами выбрать оставить в действии запреты на алкоголь — на данный момент зарегистрировались семь сообществ.





Генеральный прокурор Северной территории Чанси Пич говорит, что были введены в действие системы, обеспечивающие информирование местных жителей об изменениях.





«Мы работали по всей Северной территории с отдаленными общинами, чтобы убедиться, что у них есть информация, чтобы принять решение о том, будут ли они оставлять в силе сухой закон или же, когда эти ограничения отменят, они решат ввозить алкоголь в свои общины».





Но некоторые организации от Аборигенных сообществ неоднократно заявляли, что подход правительства не сработает, и призывали к системе “opt out” – предоставляющей возможность наоборот выйти из программы, а не войти в нее, когда сохраняются общие запреты на алкоголь, а сообщества могут подать заявление на их отмену.











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