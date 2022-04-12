В Сиднейском супермаркете робот печет пиццу

В Сиднейском супермаркете робот печет пиццуPlay09:04 Source: Supplied by Aldi AustraliaGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (8.3MB) Антон Винокуров, один из создателей Pizzabot, рассказал SBS Russian о том, как создавался робот, где его можно найти и почему итальянцы его с радостью поддержали Source: Aldi Australia Source: Aldi Australia Source: Aldi AustraliaСлушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод