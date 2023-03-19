Как празднуют Навруз или персидский новый год в разных культурах

Этот день отмечают более трехсот миллионов людей в Иране, Афганистане, Центральной Азии, Турции, Азербайджане, Албании, Македонии и в некоторых частях Индии. Его также празднуют уйгуры и курды, а также в некоторых республиках Российской Федерации - Башкортостане, Татарстане и Дагестане. Корнями этот праздник уходит в доисламские времена и древнюю иранскую религию, зороастризм.





В 2010 году Генеральная ассамблея ООН признала 21 марта как международный день Навруз.



