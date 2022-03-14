Премьер НЮУ предупреждает, что кризис с наводнением «еще не закончился»

ТРАНСКРИПТ, аудио можно послушать в плеере наверху страницы.





В ходе своего визита вчера, 13 марта, в пострадавшие от наводнения населенные пункты в районе Hawkesbury, премьер Нового Южного Уэльса Доминик Перротте смог лично оценить ущерб от паводковых вод, уровень которых достигал 14 метров, что на один метр выше уровня реки во время наводнения год назад.





Г-н Перротте сказал, что даже несмотря на то, что прогноз погоды улучшился, наводнение еще не закончилось.





Он попытался успокоить местных жителей, пообещав всевозможную поддержку от правительства штата.





"Мы не хотим, чтобы они просто вернулись в свои жилища, мы хотим, чтобы они по-настоящему вернулись домой. Расчистка идет полным ходом, не только здесь, в Hawkesbury, но и в регионе Northern Rivers. Ежедневно собирают до 4 000 тонн мусора. Там работает около сотни грузовиков."





Премьер говорит, что план ликвидации последствий наводнения состоит из трех аспектов.





«Я думаю, что это невероятно важно, это те три ключевых самых важных направления, которые я определил: завершение расчистки, возвращение людей домой, получение финансовой помощи. И мы неустанно работаем для обеспечения этого».





Комиссар Resilience NSW Шейн Фитцсиммонс говорит, что свыше 8000 домов были повреждены в районе Hawkesbury-Nepean.





"На данный момент оценка ущерба проводится и координируется через службой помощи в ЧС - SES. Уже проведена оценка около 15 000 объектов недвижимости. Более половины из них — порядка 8 000 — были идентифицированы как имеющие повреждения. И мы знаем, что около 25 процентов всех домов непригодны для проживания. Таким образом, мы говорим о значительном числе перемещенных лиц. Потребуются масштабные усилия по восстановлению и перестройке - не только домов, не только собственности, но и бизнес-предприятий в разных частях штата."





В ходе своего визита г-н Перротте также анонсировал пакет поддержки психического здоровья на сумму 25 миллионов долларов, чтобы предоставлять помощь жителям в краткосрочной и долгосрочной перспективе.





"И я знаю, что для многих людей эти последние происшествия, эти потери могут быть ошеломляющими. Но мы будем рядом с вами на каждом этапе пути. Мы справимся с этим. Мы предоставим жилье. Мы завершим расчистку. И мы сделаем все, чтобы поставить на ноги каждое сообщество и каждого отдельного человека как можно быстрее."





Ущерб от наводнения вернул на повестку дня обсуждения кризиса с бездомными людьми, а также привел к росту давления на премьер-министра Скотта Моррисона из-за реакции его правительства на ситуацию с наводнениями.





Выступая на девятом канале, г-н Моррисон сказал, что силы обороны и спасательные службы отреагировали так быстро, как только могли.





"Мы действовали так быстро, как только могут силы обороны и наши службы. Но никакие быстрые действия никогда не смогут полностью удовлетворить резко выросшую потребность. И всегда самые первые ответные меры принимаются местными сообществами."





9 марта г-н Моррисон заявил о своих намерениях объявить чрезвычайное положение в Новом Южном Уэльсе, что привело к официальному заявлению генерал-губернатора 11 марта.





Премьер-министр решил не объявлять чрезвычайное положение в Квинсленде после того, как премьер штата Аннастасия Палушай заявила, что момент упущен, и штат теперь переходит в режим восстановления.





Лидер лейбористов Энтони Альбанезе говорит, что реакция федерального правительства была недостаточной и слишком медленной, и пострадавшие сообщества заслуживают лучшего обращения.





"Результат неспособности правительства сказать больше, чем то, что они все еще рассматривают свой ответ. Почему реакция и это объявление были такими медленными? Почему это заняло до среды, чтобы объявить чрезвычайное положение на национальном уровне, когда это было чрезвычайное положение в стране с самого начала? И когда парламент единогласно принял закон о необходимости объявления национального чрезвычайного положения".





В Квинсленде около 1100 тонн мусора было собрано из реки Брисбен, за две недели после самого дождливого февраля в штате за 130 лет.





Казначей Квинсленда Кэмерон Дик говорит, что власти постепенно возвращают порт Брисбена к работе на полную мощность.





"Мы знаем, что под водой в реке Брисбен может скрываться опасность, и мы очень усердно работаем, чтобы река могла вернуться в нормальное русло, и мы могли восстановить судоходство на реке."





Власти предостерегают людей от того, что они называют «туризмом катастроф», заявив, что лучше не делать селфи на фоне обломков возле реки Брисбен.





Служба безопасности на воде Квинсленда (Maritime Safety) сообщила, что еще 150 объектов предстоит извлечь со дна разлившейся реки.





Число военнослужащих Австралийских сил обороны, помогающих в очистке территорий Квинсленда и Нового Южного Уэльса, в настоящее время увеличено до 7000 человек, причем помощь также направляется в Брисбен с Фиджи и ВМС США.





Еще сто домов на колесах будут доставлены в пострадавшие от наводнения населенные пункты в Новом Южном Уэльсе, чтобы предоставить временное жилье людям, первые 20 автодомов прибыли в воскресенье.



