Фотограф океана Рэй Коллинз получил "Географический Оскар" в Москве

(ТРАНСКРИПТ)





Двухнедельный карантинный период в сиднейском отеле дал время хоть как-то осмыслить все произошедшее, – говорит фотограф Рэй Коллинз.





18 месяцев он не выезжал из страны из-за пандемии COVID-19, а затем в мае внезапно получил шанс полететь в далекую Россию, где он никогда не был - даже несмотря на закрытые границы обеих стран.





Он говорит, что это было настоящим чудом.





«Внезапно моя виза в Россию была одобрена, потому что Россия закрыта для не граждан, и Австралия тоже закрыта для поездок. Так что мне очень повезло, что обе стороны дали согласие на мое путешествие». Crystal Compass ceremony in Moscow Source: Supplied by Ray Collins Рэй летал в Москву, чтобы получить премию "Хрустальный компас", которую также называют "Географическим Оскаром", от Русского географического общества – одного из старейших географических обществ в мире, основанного еще в 1845 году для всестороннего изучения Земли, развития географии и поддержки исследовательских экспедиций.





Награда "Хрустальный компас" существует с 2012 года и присуждается за лучшие международные проекты в области географии, экологии, сохранения и популяризации природного, исторического и культурного наследия.





В 2020 году на награду были поданы более 240 заявок из 15 стран мира, но официальная церемония была отменена из-за пандемии. В этом году мероприятие прошло 27 мая и собрало около 200 человек из России, США, Австралии, Швеции и других стран. Ray Collins at the Crystal Compass ceremony in Moscow. Source: Supplied by Ray Collins Рэй говорит, что когда ему предложили подать заявку, он не придал этому большого значения и уж точно не рассчитывал на победу.





«Это было 20 фотографий и эссе о моей работе по съемке океана. А потом мне сообщили, что я финалист... Я и предположить не мог, что выиграю, и это стало большим сюрпризом».





Он говорит, что эта награда подтолкнула его к продолжению его любимого дела, главной целью которого он видит задачу показать всю красоту океанских волн.





«Океан - самое ценное, что есть на этой планете, 70 процентов земного шара покрыто океаном. Это легкие нашей планеты. И если мы не изменим свою деятельность в ближайшее время, то планета станет просто непригодной для жизни». 'Phoenix' by Ray Collins Source: Photo credit: Ray Collins «Моя цель - привлечь внимание к тому, насколько прекрасен океан, и заставить всех нас понять его ценность. Я буду рад, если моя работа сыграет хоть небольшую роль в этом».





Фотограф признается, что не всегда был таким ярым защитником окружающей среды.





Ведь раньше он работал в отрасли, которую как раз винят в загрязнении атмосферы.





«Я работал в угольной шахте, на глубине 1 километр. И однажды, в 2007 году, получил травму: я шел в шахте, споткнулся и повредил колено. После операции я не мог ни ходить, ни водить машину».





Рэй говорит, что ему нужно было как-то заполнить шесть месяцев, в течение которых он не мог работать из-за травмы. Сейчас он называет этот период "благословением небес", потому что именно тогда он купил свою первую фотокамеру.





«Я изучил инструкцию, поигрался с ней, поснимал свою собаку. А когда мне снова разрешили плавать и вернуться в океан, и началась моя карьера фотографа». 'Eagle" by Ray Collins Source: Photo credit: Ray Collins Поездка на церемонию в Москву стала первым визитом Рэя в Россию, страну его предков.

Я рос, празднуя Масленицу и закусывая блинами,

- смеется он.





«Мои дедушка и бабушка были русскими православными христианами, они бежали после Революции, уехали из маленькой деревни в России в Харбин в Китае, а затем эмигрировали в Австралию в 1962 году. У меня русская кровь, но, к сожалению, я не понимаю язык». Ray's Russian Grandmother, Aunties and Uncles, the Australian Refugees Source: Supplied by Ray Collins Время в Москве он вспоминает как одно из лучших, хотя началась его поездка не совсем так, как он ожидал.





«Когда я вышел из самолета в Москве, меня отвели в маленькую комнату и забрали мой паспорт. И я сидел там и думал: «Окей, это не то начало, которое я ожидал в России, но вот я здесь... В конце концов, все обернулось хорошо, мои документы были одобрены».





Он говорит, что для него было важным прикоснуться к богатой истории России, которая тесно связана с историей его предков. Он посетил Пушкинский музей и даже посидел в кресле Владимира Путина.





«Он является одним из членов правления Географического общества, и когда гид показал мне его стол, я просто подумал: "Что ж, у меня, вероятно, больше не будет такой возможности, сяду как я на стул Владимира и выпью чашечку кофе"». Moscow metro at rush hour (May 2021) Source: Supplied by Ray Collins Еще он говорит, что его очень поразила беззаботность россиян по отношению к коронавирусу. Сам он накануне поездки сделал первую прививку Pfizer и говорит, что чувствовал себя «в некоторой степени защищенным».





«Это так отличается от того, что мы видим в Австралии! Я был шокирован, потому что там тысячам людей ежедневно ставят диагноз COVID-19, но вообще не ощущается, что для людей это проблема. Я надевал маску в метро, когда не мог соблюдать социальную дистанцию, но, судя по тому, что я видел, никого больше такие вещи особо не беспокоили». 'Collide' by Ray Collins Source: Photo credit: Ray Collins Общаясь со мной по телефону из номера в карантинном отеле, фотограф говорит, что с нетерпением ждет окончания карантина, так как впереди еще много профессиональных планов.



