Фотограф океана Рэй Коллинз получил "Географический Оскар" в Москве

'Sunburst' by photographer Ray Collins

'Sunburst' by photographer Ray Collins Source: Ray Collins

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Фотограф из Вуллонгонга Рэй Коллинз получил престижную награду от Русского географического общества за свою деятельность по привлечению внимания к проблемам океана. Церемония вручения «Географического Оскара» проходила в Москве, и для Рэя эта поездка также стала возможностью больше узнать о своих русских корнях.

(ТРАНСКРИПТ)

Двухнедельный карантинный период в сиднейском отеле дал время хоть как-то осмыслить все произошедшее, – говорит фотограф Рэй Коллинз.

18 месяцев он не выезжал из страны из-за пандемии COVID-19, а затем в мае внезапно получил шанс полететь в далекую Россию, где он никогда не был  - даже несмотря на закрытые границы обеих стран.

Он говорит, что это было настоящим чудом.

«Внезапно моя виза в Россию была одобрена, потому что Россия закрыта для не граждан, и Австралия тоже закрыта для поездок. Так что мне очень повезло, что обе стороны дали согласие на мое путешествие».
Ray Collins at the Crystal compass ceremony in Moscow.
Crystal Compass ceremony in Moscow Source: Supplied by Ray Collins
Рэй летал в Москву, чтобы получить премию "Хрустальный компас", которую также называют "Географическим Оскаром", от Русского географического общества – одного из старейших географических обществ в мире, основанного еще в 1845 году для всестороннего изучения Земли, развития географии и поддержки исследовательских экспедиций.

Награда "Хрустальный компас" существует с 2012 года и присуждается за лучшие международные проекты в области географии, экологии, сохранения и популяризации природного, исторического и культурного наследия.

В 2020 году на награду были поданы более 240 заявок из 15 стран мира, но официальная церемония была отменена из-за пандемии. В этом году мероприятие прошло 27 мая и собрало около 200 человек из России, США, Австралии, Швеции и других стран.
Ray Collins at the Crystal compass ceremony in Moscow.
Ray Collins at the Crystal Compass ceremony in Moscow. Source: Supplied by Ray Collins
Рэй говорит, что когда ему предложили подать заявку, он не придал этому большого значения и уж точно не рассчитывал на победу.

«Это было 20 фотографий и эссе о моей работе по съемке океана. А потом мне сообщили, что я финалист... Я и предположить не мог, что выиграю, и это стало большим сюрпризом».

Он говорит, что эта награда подтолкнула его к продолжению его любимого дела, главной целью которого он видит задачу показать всю красоту океанских волн.

«Океан - самое ценное, что есть на этой планете, 70 процентов земного шара покрыто океаном. Это легкие нашей планеты. И если мы не изменим свою деятельность в ближайшее время, то планета станет просто непригодной для жизни».
'Phoenix' by Ray Collins
'Phoenix' by Ray Collins Source: Photo credit: Ray Collins
«Моя цель - привлечь внимание к тому, насколько прекрасен океан, и заставить всех нас понять его ценность. Я буду рад, если моя работа сыграет хоть небольшую роль в этом».

Фотограф признается, что не всегда был таким ярым защитником окружающей среды.

Ведь раньше он работал в отрасли, которую как раз винят в загрязнении атмосферы.

«Я работал в угольной шахте, на глубине 1 километр. И однажды, в 2007 году, получил травму: я шел в шахте, споткнулся и повредил колено. После операции я не мог ни ходить, ни водить машину».

Рэй говорит, что ему нужно было как-то заполнить шесть месяцев, в течение которых он не мог работать из-за травмы. Сейчас он  называет этот период "благословением небес", потому что именно тогда он купил свою первую фотокамеру.

«Я изучил инструкцию, поигрался с ней, поснимал свою собаку. А когда мне снова разрешили плавать и вернуться в океан, и началась моя карьера фотографа».
'Eagle" by Ray Collins
'Eagle" by Ray Collins Source: Photo credit: Ray Collins
Поездка на церемонию в Москву стала первым визитом Рэя в Россию, страну его предков.
Я рос, празднуя Масленицу и закусывая блинами,
- смеется он.

«Мои дедушка и бабушка были русскими православными христианами, они бежали после Революции, уехали из маленькой деревни в России в Харбин в Китае, а затем эмигрировали в Австралию в 1962 году. У меня русская кровь, но, к сожалению, я не понимаю язык».
Ray's Russian Grandmother, Aunties and Uncles, the Australian Refugees
Ray's Russian Grandmother, Aunties and Uncles, the Australian Refugees Source: Supplied by Ray Collins
Время в Москве он вспоминает как одно из лучших, хотя началась его поездка не совсем так, как он ожидал.

«Когда я вышел из самолета в Москве, меня отвели в маленькую комнату и забрали мой паспорт. И я сидел там и думал: «Окей, это не то начало, которое я ожидал в России, но вот я здесь... В конце концов, все обернулось хорошо, мои документы были одобрены».

Он говорит, что для него было важным прикоснуться к богатой истории России, которая тесно связана с историей его предков. Он посетил Пушкинский музей и даже посидел в кресле Владимира Путина.

«Он является одним из членов правления Географического общества, и когда гид показал мне его стол, я просто подумал: "Что ж, у меня, вероятно, больше не будет такой возможности, сяду как я на стул Владимира и выпью чашечку кофе"».
Moscow metro at rush hour (May 2021)
Moscow metro at rush hour (May 2021) Source: Supplied by Ray Collins
Еще он говорит, что его очень поразила беззаботность россиян по отношению к коронавирусу. Сам он накануне поездки сделал первую прививку Pfizer и говорит, что чувствовал себя «в некоторой степени защищенным».

«Это так отличается от того, что мы видим в Австралии! Я был шокирован, потому что там тысячам людей ежедневно ставят диагноз COVID-19, но вообще не ощущается, что для людей это проблема. Я надевал маску в метро, когда не мог соблюдать социальную дистанцию, но, судя по тому, что я видел, никого больше такие вещи особо не беспокоили».
'Collide' by Ray Collins
'Collide' by Ray Collins Source: Photo credit: Ray Collins
Общаясь со мной по телефону из номера в карантинном отеле, фотограф говорит, что с нетерпением ждет окончания карантина, так как впереди еще много профессиональных планов.

«Мне кажется, что я только начал находить свое настоящее место в этом мире. Мне еще так много нужно сделать, чтобы показать людям всю красоту и хрупкость нашего океана».
Article in English:

Australian ocean photographer Ray Collins wins Russian ‘Geographical Oscar’

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