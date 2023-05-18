Александр Евглевский: "Я хочу, чтобы эту выставку увидели именно австралийцы. Украинцы все это и так знают"

В интервью Александр рассказывает о выставке, которую ему помогла организовать Майя Симонова. Информация о следующей выставке "Displaced Ukraine" здесь:



Майя также поделилась для публикации некоторыми фотографиями из серии "Харьков: до и после", которая является частью выставки "Displaced Ukraine". Авторами фотографий являются Елена Долженко и Владимир Оглоблин.

