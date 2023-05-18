Александр Евглевский: "Я хочу, чтобы эту выставку увидели именно австралийцы. Украинцы все это и так знают"

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Фото из проекта "Харьков: до и после" авторства Елены Долженко и Владимира Оглоблина. Credit: Supplied by Mayya Simonova

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Мы поговорили с беженцем из Харькова Александром Евглевским, который сейчас живет в Мельбурне: о спонтанном переезде и адаптации в возрасте 67-ми лет, о его родном Харькове, а также о фотовыставке, которую Александр мечтает провести в разных городах Австралии.

В интервью Александр рассказывает о выставке, которую ему помогла организовать Майя Симонова. Информация о следующей выставке "Displaced Ukraine" здесь:
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Майя также поделилась для публикации некоторыми фотографиями из серии "Харьков: до и после", которая является частью выставки "Displaced Ukraine". Авторами фотографий являются Елена Долженко и Владимир Оглоблин.
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Фото из серии "Харьков: до и после" авторства Елены Долженко и Владимира Оглоблина Credit: Supplied by Mayya Simonova
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Фото из серии "Харьков: до и после" авторства Елены Долженко и Владимира Оглоблина Credit: Supplied by Mayya Simonova
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Фото из серии "Харьков: до и после" авторства Елены Долженко и Владимира Оглоблина Credit: Supplied by Mayya Simonova
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