Каждый шестой австралийский ребенок живет за чертой бедности - данные перед оглашением федерального бюджета

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Вот уже несколько месяцев в новостях фигурирует тема растущей инфляции.





И у казначея Джима Чалмерса плохие новости.





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«Инфляция высокая и растет, а глобальный рост замедляется. И оба эти фактора имеют прямое влияние на австралийцев и их уровень жизни».





Благотворительные группы, в том числе "Anglicare Australia", стали теми, кто находится на передовой помощи людям, больше всех страдающим от кризиса.





Организация выпустила новый отчет под названием «Nothing Left To Give» (Нечего больше дать), который, по их мнению, отражает степень страдания людей.





Исполнительный директор Кейси Чамберс говорит, что отчет показывае - ключевые группы (такие как, например, родители-одиночки), скорее всего, уже живут в бедности и обращаются за помощью к Anglicare.





«Каждый шестой австралийский ребенок живет в бедности. На самом деле, 40 процентов людей, которые в настоящее время обращаются к нам за экстренной помощью, это люди, являющиеся родителями».





Но, по ее словам, это еще не вся суровая реальность.





«Мы поговорили со всеми нашими службами экстренной поддержки по всей Австралии, в регионах, сельских районах, отдаленных районах, в каждом штате и территории. И 100% из них сказали нам, что спрос на их услуги возрос. Повышенный спрос с точки зрения количества людей, приходящих к ним, но также и перемены в том, кто приходит за помощью. Три пятых из них говорят нам, что больше и больше людей — это работающие семейные люди».





Даже владельцы бизнеса чувствуют давление.





Опрос австралийского бизнес-сообщества, проведенный среди индивидуальных предпринимателей, показал, что многие из них либо сокращают свои пенсионные отчисления, либо вообще не делают их, чтобы справиться с растущими платежами по счетам.





Опрос Hnry Sole Trader показал, что женщины чаще, чем мужчины, сокращают взносы в пенсионный фонд (31% против 20%), в то время как большинство людей снижают ставки и работают дольше, чтобы не отставать от роста расходов.





Основной статьей расходов, которая оказывает наибольшее давление на стоимость жизни, является жилье, при этом главное внимание уделяется домовладельцам, на которых влияет последовательное повышение процентной ставки Резервного банка.





Как ранее в этом году рассказал SBS News Мартин Норт из Digital Finance Analytics, больше всего страдают мультикультурные сообщества.





«По всей Австралии 45% домохозяйств на самом деле испытывают ипотечный стресс. Но если мы посмотрим на недавно мигрировавшие в Австралию семьи, мы увидим, что от 65 до 70% из них действительно испытывают финансовый стресс.Они намного большле подвержены риску, чем среднестатистический австралиец».





Непросто приходится и арендующим жилье.





В отчете Anglicare указывается, что даже после получения помощи в оплате аренды от Содружества рекордное количество людей по-прежнему испытывает жилищный стресс.





Everybody’s Home (Дом для каждого) — это национальная кампания по решению проблемы жилищного кризиса.





Пресс-секретарь организации Кейт Колвин говорит, что арендная плата продолжает расти выше того уровня, который многие люди могут себе позволить.





«За последний год арендная плата увеличилась на 15,1%, а в некоторых местах даже более чем на 30% по сравнению с прошлым годом. Это действительно значительный рост, и в сочетании с этим невероятно низкий уровень свободных помещений - 0,9% по стране. Поэтому, если люди пытаются переехать в более дешевле жилье из-за высокой арендной платы, они сталкиваются с тем, что снять другую недвижимость весьма проблематично».





Г-жа Колвин говорит, что ее организация испытывает такое же давление, как и Anglicare.





«Послушайте, мы видим, что арендная плата выросла настолько сильно и растет несколько лет, что это затрагивает гораздо более широкую группу, чем те, о которых мы обычно думаем, как о людях с низким доходом. Таким образом, все чаще страдают работники с низкой заработной платой - люди получают действительно значительные счета за аренду. Работники со скромным доходом с трудом оплачивают аренду».





До оглашения федерального бюджета осталось всего несколько дней, и сотрудники Anglicare переживают, будут ли в бюджете меры для помощи и облегчения давления на людей в тяжелой ситуации, и собирается ли лейбористское правительство сделать что-то по поводу того факта, что наличие работы больше не защищает людей от жизни в бедности.





Кейси Чамберс говорит, что правительство не может позволить себе не замечать проблемы.





«Всегда будет потребность в экстренной помощи в тяжелой ситуации. На самом деле это подстраховка на случай, когда у вас возникает чрезвычайная ситуация с финансами. Но когда мы видим работающие семьи, когда мы видим пожилых пенсионеров, когда мы видим людей с ограниченными возможностями, когда мы видим людей на зарплате, которые еженедельно нуждаются в экстренной помощи, чтобы свести концы с концами, мы знаем, что что-то пошло не так. Мы знаем, что это не должно продолжаться».





Казначей Джим Чалмерс говорит, что правительство не собирается никого игнорировать.





И заверяет, что благополучие людей будет ключевым моментом в бюджете.



