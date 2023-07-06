Открыт для пожертвований: Первый банк яйцеклеток и спермы штата Виктория

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Новый бесплатный общественный банк яйцеклеток и спермы Виктории теперь открыт для пожертвований.





Премьер Дэниел Эндрюс говорит, что это первое в своем роде учреждение в Австралии и одно из немногих в мире.





"Это все о фертильности, хранении, а также о другом шаге и других важных компонентах этой мечты, о поддержке людей в стремлении к этой мечте о создании или расширении семьи. Это действительно очень важно".





Эта служба дополняет бесплатную программу штата по лечению бесплодия, которая начала действовать в октябре прошлого года.





С тех пор было получено 1200 направлений и проведено 550 циклов ЭКО.





До сих пор люди, желающие получить доступ к вспомогательным репродуктивным технологиям, могли сделать это только через частные клиники.





Этот процесс обычно может стоить более 10 000 долларов за цикл ЭКО.





Дэниел Эндрюс говорит, что финансируемая государством служба была создана для того, чтобы у семей, которые столкнулись с бесплодием, были более справедливые шансы родить ребенка.





" Ваш баланс банковского счета, ваши финансовые средства не имеют ничего общего с вашей способностью реализовать мечту о создании семьи или прибавлении в семье. Это должно быть не о том, сколько денег у вас в банке. Это должно быть о вашей абсолютной решимости обеспечить любовь, заботу и поддержку одному из наших новых маленьких жителей Виктории, что должно быть единственным руководящим принципом".





Каждая шестая австралийская пара сталкивается с бесплодием, и бесплатная служба Виктории доступна для таких пар.





К сервисам могут получить доступ родители-одиночки и пары ЛГБТИК+.





И это дает возможность тем, кто проходит лечение от заболеваний, снижающих фертильность, таких как рак, заморозить свои яйцеклетки или сперму.





Исполняющая обязанности министра здравоохранения штата Виктория Габриэль Уильямс — одна из тысяч австралийцев, чей ребенок появился на свет с помощью ЭКО.





" Я получила такой подарок и была благословлена появлением моего зачатого от донора сына Рори, который сегодня здесь со мной. И я хотела немного рассказать о том, как это важно. Жители Виктории, которых мы знаем как щедрых людей, начинают задумываться над тем, что готовы пойти на донорство спермы или донорство яйцеклеток. Потому что влияние этого глубокое и мощное. Это самый щедрый из подарков, что я знаю из первых рук, который дается каждый день. Я так благодарна донору, который подарил мне моего сына, я, возможно, никогда не узнаю его. Но каждый день я благодарна за его щедрость".





В новом банке надеются получать 400 пожертвований сперматозоидов и 40 пожертвований яйцеклеток в год.





Главный операционный директор Королевской женской больницы Мельбурна Лиза Линч согласна с тем, что это амбициозная цель.





Но ее обнадеживает то, что они уже получили около 70 запросов от потенциальных доноров в первый день работы.





" Основываясь на опыте в частном секторе, мы знаем, что донорство яйцеклеток и сперматозоидов и обеспечение достаточного количества яйцеклеток и сперматозоидов занимает некоторое время. У нас уже есть 100 пациентов с бесплодием в списке ожидания доноров, и они со всей Виктории. А учитывая, что процесс донорства занимает время, пройдет несколько месяцев, пока мы сможем, как думаем, набрать доноров. То есть мы не сможем рассчитывать предоставить яйцеклетки и сперму для ста пациентов, которые у нас уже есть, до начала 2024 года".





Профессор Люк Ромбаутс является президентом Общества фертильности Австралии и Новой Зеландии, а также медицинским директором Monash IVF, одного из крупнейших частных поставщиков услуг по лечению бесплодия в Австралии.





Он говорит, что спрос на лечение бесплодия за последнее десятилетие увеличился в геометрической прогрессии, в то время как количество доноров фактически сократилось.





" Хотя это может быть хорошая и интересная инициатива, с ее реализацией возникнут серьезные проблемы. Потому что все крупные существующие клиники ЭКО в Виктории столкнулись со значительными трудностями при наборе доноров спермы и яйцеклеток за последнее десятилетие".





Отчасти это связано с изменением правил в 2017 году, которое дало право всем детям, зачатым донорами, узнать личность своего донора.





Кроме того, в отличие от других стран, таких как США, в Австралии запрещено платить за или поощрять на донорство яйцеклеток и спермы.





Есть ограничения и по тому, сколько детей может родиться от одного донора.





Профессор Ромбаутс говорит, что, к сожалению, государственный и частный секторы ЭКО теперь вынуждены конкурировать за ограниченный круг доноров.





"Я думаю, нет никаких сомнений в том, что это будет конкурентным. Я имею в виду, что мы не увеличиваем население Виктории. Так что тот, кто в прошлом был заинтересован в донорстве, уже был охвачен системой. Так что теперь вопрос в том, что надеется сделать правительство штата Виктория, чтобы найти доноров, которых еще не привлекли? Или к которым не обращались? Это не похоже на то, что мы создаем новый рынок, так сказать, доноров спермы или яйцеклеток".





Самые последние доступные данные показывают, что в 2020 году в Австралии с помощью вспомогательных репродуктивных технологий родился каждый из 18 детей — это рекордный показатель - 16 439 младенцев.





Данные Национального отдела перинатальной эпидемиологии и статистики Университета Нового Южного Уэльса показывают, что спрос на услуги по лечению бесплодия растет, как и процент успеха.





В основном к услугам ЭКО прибегают женщины не в паре, однополые пары, а также те, кто захотел ребенка в более позднем возрасте.





Неясно, сколько всего есть доноров по всей стране, но поставщики услуг сообщают о нехватке доноров.





Профессор Ромбаутс говорит, что национальный реестр доноров и общеавстралийский банк доноров могли бы помочь.





" Мы считаем, что эта ситуация с разными правилами и законами в каждом штате совершенно нелепая. Я имею в виду, что мы живем в одной стране, это относительно небольшое население в мировом масштабе. И тем не менее, количество семей, которые могут быть созданы с участием одного донора, довольно значительно из Нового Южного Уэльса и Виктории, а это два соседних штата. Так что следить за тем, кто еще имеет право жертвовать, а кто нет, это как идти по минному полю".





Писатель-фрилансер из Мельбурна Роз Беллами [идентифицирует себя как они/их] родили ребенка со своей женой в октябре прошлого года с помощью технологий по лечению бесплодия.





Говорят, что поиск донора был очень сложным.





" В какой-то момент мы так описывали это друзьям, что мы чувствуем себя словно мы делаем ставки, как будто мы заходим в приложение, и такие, о, кажется это человек выглядит нам подходящим, скорее-скорее давай заполнять заявку. И тогда ты узнаешь, типа, о, нет, донора уже забрали. Хотя мы делали все очень быстро. Было какое-то постоянное чувство, что мы опять что-то упускаем. И с открытием бесплатной клиники и бесплатных возможностей, я могу себе предстаить, что этот дефицит только усилился".





Роз Беллами говорят, что процесс стоил десятки тысяч долларов, которые пара заплатила из сбережений.





Теперь, когда у них есть долгожданный восьмимесячный мальчик, они говорят, что это стоило каждого цента.





Но также Роз Беллами говорит, что наличие доступа к государственной службе по лечению бесплодия могло бы сыграть большую роль.



