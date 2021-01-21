Фестиваль продлится до 18 ноября, в его рамках состоятся показы таких фильмов как "Француз", "Ржев", "Стрельцов", "Союз спасения" и другие. С полной программой кинофестиваля и датами показов можно ознакомиться на .
Открытие 17-го кинофестиваля Русское Возрождение в Австралии
Source: @Russian Resurrection Film Festival
12 ноября в Австралии состоялось открытие 17-го кинофестиваля "Русское Возрождение" - оно прошло в Сиднее, а на следущий день, 13 ноября, фестиваль также открылся в Брисбене и Перте.
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