Открытие 17-го кинофестиваля Русское Возрождение в Австралии

Russian Resurrection Film Festival

Source: @Russian Resurrection Film Festival

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

12 ноября в Австралии состоялось открытие 17-го кинофестиваля "Русское Возрождение" - оно прошло в Сиднее, а на следущий день, 13 ноября, фестиваль также открылся в Брисбене и Перте.

Фестиваль продлится до 18 ноября, в его рамках состоятся показы таких фильмов как "Француз", "Ржев", "Стрельцов", "Союз спасения" и другие. С полной программой кинофестиваля и датами показов можно ознакомиться на
сайте Фестиваля









Share

Latest podcast episodes

SBS Russian news

Новости SBS на русском языке — 6.10.2023

Sydney Opera House is 50 years old (SBS-Allan Lee).jpg

Сиднейскому оперному театру исполняется 50 лет

MCC_Displaced_Ukraine_00011.jpg

Выставка "Перемещенная Украина" теперь в Мельбурнском Университете

Artist Irina Iris

Программа SBS Russian — эфир от 5.10.2023