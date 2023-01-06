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Поздравления с Рождеством от священника Никиты Чемодакова

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Archpriest Nikita Chemodakov, Russian Orthodox

Настоятель Свято-Николаевского храма Сиднея, о.Никита Чемодаков Source: SBS / SBS Russian

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Published 7 January 2023 at 9:17am
By SBS Russian
Source: SBS

Поздравление с Православным Рождеством от настоятеля Свято-Николаевского храма Сиднея Никиты Чемодакова.

Published 7 January 2023 at 9:17am
By SBS Russian
Source: SBS
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