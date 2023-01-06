Поздравления с Рождеством от священника Никиты Чемодакова

SBS на русском языкеOther ways to listen Поздравления с Рождеством от священника Никиты ЧемодаковаPlay11:46SBS на русском языкеOther ways to listen Настоятель Свято-Николаевского храма Сиднея, о.Никита Чемодаков Source: SBS / SBS RussianGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.77MB)Published 7 January 2023 at 9:17amBy SBS RussianSource: SBS Поздравление с Православным Рождеством от настоятеля Свято-Николаевского храма Сиднея Никиты Чемодакова.Published 7 January 2023 at 9:17amBy SBS RussianSource: SBSСлушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЯ русский и я против войны. Татьяна ЛобасПрограмма SBS Russian — эфир от 07.01.2023Администрация Байдена объявила о новом пакете помощи УкраинеНовости SBS на русском языке — 07.01.2023