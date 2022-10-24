Более 23 миллионов австралийцев не придерживаются здоровой диеты

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Получены новые данные, и они не являются хорошей новостью.





Усилия правительства Австралии по предотвращению ожирения, согласно этим данным, «сильно отстают» от передовой международной практики.





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The Food Policy Index (Индекс пищевой политики), разработанный для оценки реализации рекомендуемых на глобальном уровне мер по улучшению рациона питания населения и оцененный для программ на федеральном уровне, уровне штатов и территорий, показал ограниченный прогресс правительства Содружества за последние пять лет по сравнению с другими странами.





Доцент Гэри Сакс из Института трансформации здравоохранения в Университете Дикина говорит, что это означает, что Австралия отстает от других стран.





«В то время как другие страны предпринимают решительные шаги по улучшению питания населения, Австралия действительно предпринимает очень мало действий. Таким образом, мы движемся в обратном направлении по сравнению с остальным миром».





Согласно данным Статистического бюро Австралии, почти 2 из 3 (63%) взрослых австралийцев и 1 из 4 (25%) австралийских детей имеют избыточный вес или страдают ожирением.





Только 7% австралийцев придерживаются здоровой диеты в соответствии с австралийскими рекомендациями по питанию.





В отчете об индексе продовольственной политики за 2022 год говорится, что для улучшения рациона питания населения необходимы комплексные общегосударственные меры, которые должны внедряться сильными лидерами.





«Это кризис общественного здравоохранения для Австралии. Нездоровое питание и ожирение являются основными причинами ухудшения здоровья населения Австралии. И нам необходимо принять срочные меры. Нам нужно, чтобы правительство отнеслось к этому серьезно. И мы считаем, что правительства по всему миру относятся к этому серьезно. И они реализуют меры, рекомендованные группами общественного здравоохранения».





В отчете говорится, что федеральному правительству рекомендуется сделать приоритетным ограничение маркетинга нездоровых продуктов питания и напитков, нацеленного на людей младше 18 лет.





«Существуют веские доказательства того, что маркетинг работает, и именно поэтому пищевые компании тратят так много миллиардов долларов на маркетинг. И мы знаем, что если вы сможете остановить этот маркетинг не здоровой пищи для детей, это улучшит питание населения».





В отчете также рекомендуется ввести налог для производителей сахаросодержащих напитков и других продуктов, относящихся к категории не здорового питания.





Профессор Сакс говорит, что эти меры должны быть разработаны таким образом, чтобы стимулировать изменение рецептуры и улучшение качкства продуктов.





«Более 50 стран мира в настоящее время ввели налог на сладкие напитки. А в нескольких странах есть предупреждающие этикетки о нездоровой пище. И именно такие меры необходимо принять правительству Австралии».





Коалиция по введению политики по борьбе с ожирением приняла участие в процессе оценки ситуации.





Исполнительный директор Джейн Мартин говорит, что нездоровая диета и ожирение являются основными причинами ухудшения здоровья в Австралии.





Она отмечает важность того, чтобы работники Австралии были здоровыми и могли продуктивно трудиться, внося свой вклад в восстановление экономики после пандемии COVID-19.





«Мы хотим жить без инвалидности, полученной из-за хронического заболевания, мы не хотим заболеть диабетом и потерять палец на ноге, или потерять зрение и не иметь возможности больше водить машину ночью, или что-то в этом роде».





Она говорит, что неправильно объяснять ожирение отсутствием у человека силы воли.





«Гораздо более глубокие процессы происходят с тем, как мы сейчас живем. Вот почему эти факторы окружающей среды, как мы их называем, такие как реклама, такие как цена, такие как доступность этих продуктов с высокой степенью обработки, необходимо учитывать".





В отчете об индексе продовольственной политики отмечены и некоторые области, в которых наблюдается улучшение.





Так, например, отмечается, что федеральное правительство добилось «хорошего прогресса» в области маркировки пищевых продуктов, регулируя списки ингредиентов, панели с информацией о питании и утверждения о пользе для здоровья.





И также отмечается усиление государственного лидерства с выпуском двух ключевых национальных стратегий общественного здравоохранения: Национальной стратегии профилактического здравоохранения и Национальной стратегии борьбы с ожирением.





Но, по словам г-жи Мартин, новые программы для дальнейшего прогресса должны внедряться быстро.



