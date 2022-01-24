Объявлены планы по безопасному возвращению детей в школы НЮУ и Виктории

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Ученики Виктории вернутся в классы в конце января после почти 18-ти месяцев обучения с перерывами и в онлайн-формате, которое испытали на себе многие учащиеся.





Правительство штата Виктория опубликовало свой план начала учебного года, который включает поставку более 14 миллионов экспресс-тестов на антигены в начальные и средние школы.





Премьер Дэниел Эндрюс говорит, что будут приняты все меры для защиты сотрудников и учеников от COVID-19.





«Одним из главных элементов безопасного возвращения в школы будет тестирование с помощью экспресс-тестов на антиген два раза в неделю. Это тестирование направлено на выявление случаев, не обязательно каждого случая, что было бы почти невозможно, учитывая масштабы передачи вируса в сообществе, но речь идет о выявлении как можно большего количества случаев в местных коллективах, чтобы останавливать эти цепочки передачи».





Г-н Эндрюс добавил, что дистанционное обучение будет использоваться только в крайнем случае.





«Это будет непросто, не все пойдет именно так, как мы рассчитываем, такова природа этого вируса. Не существует идеального варианта мер. Но благодаря тяжелой работе и правильным намерениям я абсолютно уверен, что мы вернем наших детей в школы и обеспечим им там настолько безопасные условия, насколько мы сможем».





Согласно плану, уязвимые с медицинской точки зрения учащиеся и учителя специализированных школ должны будут проводить тестирование пять дней в неделю.





Было заказано более 50 000 устройств для очистки воздуха, которые будут доставлены в государственные и не государственные школы с низкой оплатой к началу первой четверти.





Заместитель премьера штата Джеймс Мерлино говорит, что очистители воздуха в классах, наряду с обязательной вакцинацией персонала и масками для учеников третьего класса и старше - признаны надежными мерами защиты от вируса.





«Более 99,7% сотрудников получили двойную дозу вакцины к концу четвертой четверти. Поэтому я полностью уверен, что сотрудники с энтузиазмом отреагируют на требование о третьей дозе вакцины».





Родители будут оповещены о правилах и их попросят следить за своим ребенком на наличие симптомов в случае выявления положительного теста на вирус, но школы больше не будут обязаны закрывать.





Профессор Шэрон Голдфилд, педиатр Королевской детской больницы в Мельбурне, говорит, что возвращение к обучению в классах повысит эмоциональное благополучие детей.





«С возвращением детей в школы будут несомненные преимущества для их психического здоровья и благополучия. И когда дети будут в школах, то мы также думаем - ок, какие возможности у нас есть, чтобы усилить профилактику проблем ментального здоровьял внутри этой среды - школ и центров раннего развития, чтобы мы действительно следили за психологическим здоровьем детей, также как и за их обучением и развитием».





Новый Южный Уэльс принял почти идентичный план по возвращению в школу в рамках сотрудничества между двумя штатами.





Премьер Доминик Перротте говорит, что его приоритетолм номер один является то, чтобы дети оставались в школах.





«Мы все знаем, что дети лучше учатся в школе не только с точки зрения образовательного процесса, но и с точки зрения психического здоровья и социальных результатов. Именно здесь наши дети учатся лучше всего, и здесь создаются для них новые возможности».





Главный медицинский директор Керри Чант говорит, что высока вероятность всплеска случаев, когда школы откроются, независимо от принятых мер защиты.





«Постарайтесь свести к минимуму другие занятия детей или общение с другими детьми во время ночевок и каких-то мероприятий, которые могут привести к заражению, чтобы мы могли сохранить эту возможность лично посещать школу».





Хотя многие родители поддерживают этот план, есть и те, которые по-прежнему обеспокоены потенциальным влиянием новых мер безопасности на детей.





«Лично я считаю, что два теста — это слегка перебор, я думаю, может быть, и один в неделю. Меня это устраивает, пока тесты проводятся дома, но я не очень доверяю кому-то еще, постоянно тестирующему мою дочь в школе».





«Это травматично для детей, поэтому я думаю, что просто слышать про эти два теста в неделю — это слишком для ребенка».





Однако Федерация учителей Нового Южного Уэльса обеспокоена здоровьем и безопасностью учащихся, сотрудников и семей по всему штату.





Президент Федерации Анджело Гавриелатос говорит, что начало учебного года будет тяжелым, и многие сотрудники уже испытывают по этому поводу тревогу.





«Нет другой отрасли, где требуется находиться на рабочем месте буквально с сотнями других людей, в некоторых случаях более чем 2 000, в ограниченных, часто плохо проветриваемых помещениях, также известных как классы, вместе с еще порядка 30-ю людьми».





Квинсленд уже отложил начало учебного года.





Министр здравоохранения Иветт Дат поблагодарила родителей, которые приводят своих маленьких детей на вакцинацию.





«Среди группы детей от 5 до 11 лет у нас сейчас почти 25 процентов, тое сть почти каждый четвертый из наших детей в возрасте от 5 до 11 лет вакцинирован сейчас, 24,62 процента. И я напомню родителям, что не менее важно получить вакцинировать детей в возрасте 12-15 лет. У нас нет 70-процентного показателя вакцинации двойной дозой для детей в возрасте 12-15 лет, поэтому мы действительно хотим, чтобы эти цифры выросли до того, как они начнут учебный год».





Южная Австралия также объявила о поэтапном возвращении к обучению в школах.











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