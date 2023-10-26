Родители принимают на себя основной удар, в то время как работники детских садов покидают сектор

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В Австралии индустрия детских садов находится в кризисе, и семьи чувствуют на себе напряжение.





В то время как Австралия продолжает бороться с нехваткой учителей, новый отчет Объединенного профсоюза рабочих показывает, как низкая заработная плата и нехватка кадров влияют на деятельность детских садов.





В ходе исследования было опрошено более 1000 центров раннего развития по всей стране и изучены масштабы воздействия на рабочую силу.





Хелен Гиббонс — директор отдела дошкольного образования Объединенного рабочего союза. Она говорит, что педагоги страдают, и это напрямую влияет на детей.





«Это довольно ужасающие результаты. Мы обнаружили, что огромное количество центров — почти две трети — заявили, что нехватка кадров повлияла на благополучие или безопасность детей. Мы также обнаружили, что около 80% детских садов не могут предоставить сервис семьям в те дни, которые им нужны. Таким образом, дети порой оказываются не в лучшей среде обучения из-за нехватки персонала и средств. Мы также видим, что семьи не могут получить уход, в котором они нуждаются. Это ужасная ситуация».





Г-жа Гиббонс говорит, что низкая оплата труда в сфере дошкольного образования является наиболее заметной причиной ухода работников.





Она считает, что повышение заработной платы поможет стабилизировать отрасль.





«Все больше и больше людей уходят. И чем больше людей уходят, тем тяжелее приходится тем людям, которые остались. Дело не только в том, насколько это ужасно для педагогов детских садов. В нашем опросе мы обнаружили следующее: что это также ужасно для детей и семей. Такая ситуация не может продолжаться, она обостряется, и мы должны решить проблему. В противном случае сектор развалится».





Джессика Радд — генеральный директор правозащитной группы The Parenthood. Она говорит, что родители также страдают от кризиса, поскольку в результате многие из них не могут выйти на работу.





«Родители отчаянно пытаются получить доступ к дошкольному образованию и уходу за своими детьми. Они хотят этого не только ради развития своих детей, им также просто необходимо иметь возможность работать. На данный момент в Австралии продолжается кризис стоимости жизни. Соответственно, родители должны иметь возможность ходить на работу и знать, что об их детях заботятся».





По данным Министерства образования, более 90% работников сферы детских садов — женщины.





Австралийское статистическое бюро сообщает, что уход за детьми остается самым большим препятствием для участия женщин в рабочей силе.





Последний отчет показывает, что в период с 2020 по 2021 год 2 миллиона 800 тысяч человек не работали полный рабочий день. Из них — более полутора миллионов человек либо искали работу, либо работали неполный рабочий день. А чуть более одного миллиона человек хотели увеличить продолжительность своего рабочего времени.





Каждый седьмой не мог работать или работать большее количество часов. Причем около двух третей из них составляли женщины.





Президент Австралийского родительского совета Дженни Бранч-Аллен говорит, что родители, особенно женщины, сообщают о нарушениях в своей повседневной жизни из-за нехватки детских садов.





«Мы слышим от родителей, что у них возникают проблемы с поиском детских садов для их детей. Это особенно касается тех, кто пытается снова выйти на работу. Борьба за попадание в список ожидания, отсутствие возможности найти дни, подходящие для их рабочего графика — это проблема по всей Австралии».





Федеральное правительство выделило фонд в размере 72 с половиной миллиона долларов для увеличения штата специалистов по дошкольному образованию. Фондом воспользуются более 80 000 педагогов в региональных и удаленных службах, а также в организациях Коренных народов Австралии.





Но вице-президент Австралийского альянса по уходу за детьми Ниша Хатчинсон говорит, что необходимо сделать больше, чтобы спасти семьи и отрасль.





«Семьи платят много. Если мы увеличим заработную плату, сборы вырастут, и нам нужно, чтобы правительство активизировалось и решило эту проблему, чтобы семьям не пришлось платить еще больше из кармана. Мы работаем с профсоюзом, чтобы договориться о хорошем результате. И последняя часть этой головоломки – это то, что федеральное правительство сядет за стол переговоров и согласится профинансировать повышение заработной платы в секторе».





Министр по вопросам финансов и делам женщин Кэти Галлахер говорит, что правительство предпринимает шаги, чтобы сделать Австралию более равноправной с точки зрения гендера и экономики.





«Мы искренне пытаемся изменить ситуацию. Мы рассматриваем, как можем использовать имеющиеся у нас деньги, чтобы действительно добиться некоторых изменений, которые мы должны увидеть во всей экономике. Нет никакого смысла в том, что 50% нашего работоспособного населения не работают и не вносят свой вклад в экономику так, как они хотят. Этого частично связано с вопросом ухода за детьми. Это также связано с поддержкой по уходу. Судя по данным — 70% работающих неполный рабочий день в этой стране — женщины».





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