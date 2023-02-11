Американские военные сбили второй летательный объект над территорией США

Американские военные сбили второй летательный объект над территорией СШАPlay03:30The US has shot down a suspected Chinese spy balloon. Credit: Brian Branch/APGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (8.05MB) Пентагон подтвердил, что сбил летающий объект над Аляской. Объект был размером с небольшой автомобиль и летел на высоте чуть более 12 000 метров недалеко от канадской границы.Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesНовости SBS на русском языке — 11.02.2023Скульптор Лариса Смагаринская: маленькая женщина с большими амбициямиНовости SBS на русском языке —10.02.2023Состояние здоровья австралийцев в зависимости от их происхождения описано в новом отчете