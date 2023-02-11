Американские военные сбили второй летательный объект над территорией США

US China Balloon

The US has shot down a suspected Chinese spy balloon. Credit: Brian Branch/AP

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Пентагон подтвердил, что сбил летающий объект над Аляской. Объект был размером с небольшой автомобиль и летел на высоте чуть более 12 000 метров недалеко от канадской границы.

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