Философский пароход: Cемья Айхенвальд как история России

В 1922 году произошла самая масштабная высылка деятелей науки и культуры из России. Событие, которое позже получило название «Философский пароход».





На пароходах из Петербурга, Одессы и Севастополя в Германию, а также поездами из Москвы в Латвию было выслано более восьмидесяти представителей оппозиционно настроенной интеллигенции. Вместе с членами семей — было более двухста человек. Одним из пассажиров был литературный критик Юлий Исаевич Айхенвальд.





История семьи Айхенвальд — это история России, от революции к большевистскому перевороту к репрессиями 30-х годов и вплоть до Горбачевской перестройки. Сын Юлия Айхенвальда, Александр, был, наоборот, близок к Троцкому и Бухарину, за что в 30-е годы был арестован и погиб в заключении. Его сын Юрий — известный советский литературный критик, поэт, переводчик и правозащитник. Много лет помогал правозащитному центру «Мемориал». А правнучка Юлия Айхенвальда и, соответственно, дочь Юрия Айхенвальда — Александра. Живет в штате Квинсленд, в Австралии. Она лингвист мирового уровня, специалист по полевой лингвистике и сохранению исчезающих языков.





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