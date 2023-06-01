Пианист на крыше — самый необычный концерт Сергея Танина

Пианист на крыше — самый необычный концерт Сергея ТанинаPlay12:23Photo: Sergey Tanin, Courtesy SIPCa Credit: PicasaGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11.33MB) В очередном эпизоде серии интервью с русскоязычными участниками Сиднейского международного фортепианного конкурса Сима Цыскина беседует с Сергеем Таниным.В интервью прозвучали фрагементы из фортепианной сонаты Шуберта С минор в исполнении Сергея Танина.Больше информации про конкурс здесь.Также в этой серии:Пианист Виталий Стариков: "Репатриировался в Израиль с женой, дочкой и собакой"Также в этой серии:Пианист Сергей Белявский: «Красиво говорить, что музыка вне политики. Но в реальности так не бывает»ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод