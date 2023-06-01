Пианист на крыше — самый необычный концерт Сергея Танина

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Photo: Sergey Tanin, Courtesy SIPCa Credit: Picasa

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В очередном эпизоде серии интервью с русскоязычными участниками Сиднейского международного фортепианного конкурса Сима Цыскина беседует с Сергеем Таниным.

В интервью прозвучали фрагементы из фортепианной сонаты Шуберта С минор в исполнении Сергея Танина.

Больше информации про конкурс
здесь.


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