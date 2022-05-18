Премьер-министр ответил на вопросы языковых программ SBS

Тайм-код с вопросами:





01:52 Вопрос 1. Вы провели немало времени в ходе своей предвыборной кампании, общаясь с мультикультурными сообществами. Насколько они будут важны для вашего переизбрания?





4:26 Вопрос 2. Тысячи беженцев и просителей убежища, в том числе афганцы, живут в Австралии по визам временной защиты, некоторые из них более десяти лет, тогда как они не могут вернуться в свои страны, чтобы воссоединиться со своими семьями из-за войны или угрозы преследований. Каков план коалиции для владельцев виз временной защиты?





6:12 Вопрос 3. Если вы останетесь у власти - какими вы видите будущие отношения с Китаем? И что нужно сделать, чтобы обеспечить улучшение отношений?





9:21 Вопрос 4. Мигранты вносят большой вклад в экономику Австралии. Есть ли планы по увеличению миграции в рамках восстановления экономики в этот постпандемический период?





12:11 Вопрос 5. Каков план правительства по выплате компенсации жертвам предполагаемых военных преступлений в Афганистане после доклада Бреретона 2020 года?





12:41 Вопрос 6. Если вы останетесь у руля - как вы собираетесь наладить подорванные отношения с Францией?





14:59 Вопрос 7. Из обратной связи от наших слушателей мы понимаем, что нынешние варианты родительской визы слишком дорогие. Ведутся ли политические дискуссии о лучшем подходе к решению проблем молодых семей мигрантов, которые хотят привезти родителей?





17:24 Вопрос 8. Каковы планы правительства по борьбе с любыми новыми вариантами COVID-19?





19:37 Вопрос 9. Поскольку использование языков коренных народов в Австралии продолжает сокращаться, каковы планы по обеспечению того, чтобы эти древние языки не были потеряны?





21:36 Вопрос 10 . Есть ли какая-то новая информация по помощи Австралии в решении гуманитарного кризиса в Украине?



