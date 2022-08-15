Премьер-министр направляется в Мадрид на переговоры с НАТО

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Присутствие премьер-министра Австралии на заседании альянса НАТО - это довольно необычное событие.





Но сейчас, когда идет война, Энтони Альбанезе отправился на встречу в Мадрид.





По словам доктора Малкольма Дэвиса из Института стратегической политики, это историческая возможность для новоизбранного лидера наладить более тесные связи с блоком.





«Это особенно важный саммит, учитывая то, что сейчас происходит в Европе в связи с российским вторжением в Украину — есть риск того, что этот конфликт может распространиться дальше. Уже есть опасения по поводу Литвы и Калининграда и, очевидно, вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Это действительно важный саммит, и участие Альбанезе на саммите очень важно».





Как отмечает д-р Дэвис, интересы НАТО выходят далеко за пределы территорий стран-членов.





«Это подчеркивает, что Австралия является партнером НАТО, а НАТО - это не только про Европу. Все больше внимания уделяется Индо-Тихоокеанскому региону. Таким образом, вы увидите, как Альбанезе напрямую взаимодействует с ключевыми лидерами НАТО, давая им понять, что Австралия — это ключевой партнер НАТО и может делать для альянса гораздо больше, чем в прошлом».





Прошлогодняя встреча НАТО сопровождалась улыбками и теплыми встречами.





Но переговоры на этой неделе наверняка пройдут в более серьезном формате на фоне продолжающегося вторжения России в Украину.





Австралия имеет статус наблюдателя в группе и теперь войдет в состав первой официальной делегации Азиатско-Тихоокеанского региона, приглашенной на саммит, наряду с лидерами Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи.





Лидер оппозиции Питер Даттон предлагает двухпартийную поддержку действиям премьер-министра по взаимоотношениям с НАТО.





«НАТО играет невероятно важную роль, возможно, более важной роли они не играли со времен холодной войны или Второй мировой войны, с момента создания альянса. Перспектива войны в Европе вполне реальна, и, как любой порядочный австралиец, я не хочу увидеть, как русские заходят в Польшу или куда-либо еще. Тот факт, что они находятся в Украине, является ужасающим, и мы должны делать все возможное, чтобы поддерживать украинцев через НАТО на двусторонней основе, и мы, безусловно, поддерживаем работу правительства».





Австралия является крупнейшим поставщиком помощи для обороны Украины, не состоящим в НАТО, инвестировав около 350 миллионов долларов в военную и гуманитарную поддержку.





Поездка г-на Альбанезе также включает остановку в Париже для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в попытке наладить отношения, которые испортились при его предшественнике из-за отмены контракта на строительство подводных лодок.





Перспектива принять личное приглашение президента Украины посетить его страну - тоже не исключена.





Но по мере того, как премьер-министр будет стараться укреплять дипломатическую базу своего нового правительства, также будет необходимо решать внутренние проблемы в своей стране.





Нестабильные экономические условия и недовольные независимые члены парламента ждут его возвращения, а казначей Джим Чалмерс сказал в интервью АВС, что инфляция станет хуже, прежде чем ситуация начнет улучшаться.





«Это ожидание по всем направлениям сейчас — так что это сложная ситуация, с которой нам нужно справляться до того, как инфляция замедлится в течение следующего года, я надеюсь. Это важная часть головоломки. Инфляция будет значительно выше, чем ожидалось в последнем бюджете прошлого правительства, что также ожидалось во время выборов. Определенно выше, чем 5,1%, которые мы видели в мартовском квартале. Эта проблема инфляции станет более сложной. Резервный банк предроекает что-то около семи процентов, что, мне кажется, не соответствует действительности».





Казначей также поддержал решение лейбористов о сокращении дополнительного штата независимых членов парламента с четырех до одного.





«Ну, я думаю, что это было неожиданностью для многих. Честно говоря, для меня было неожиданностью узнать, что некоторые члены парламента имеют вдвое больше сотрудников, чем другие. Конечно, это неудивительно, что члены парламента хотят иметь больше ресурсов, чтобы им помогали лучше выполнять свою работу. Что мы признаем, что для "кроссбенчеров" есть некоторые дополнительные нагрузки. Вот почему они получают дополнительные кадровые ресурсы. Но я не думаю, что это разумно или справедливо для одного члена парламента в одном электорате есть в два раза больше сотрудников, чем у член парламента в соседнем электорате».





Представитель оппозиции по внутренним делам Карен Эндрюс заявила на Девятом канале, что "кроссбенчеры", по понятным причинам, разочарованы действиями премьер-министра.





"Учитывая то, что г-н Альбанезе сказал на выборах, что будет с большим уважением относиться к "кроссбенчерам", а теперь они сокращают штат — я думаю, что это является очень интересным началом для парламента, и, откровенно говоря, это, вероятно, только разминка. Дальше все будет еще интереснее. Так что, я думаю, что независимые члены парламента получили некоторое представление о том, как с ними будут обращаться, когда начнется заседание парламента, и премьер-министр просто снова улетит за границу."





Независимые члены парламента предупреждают, что это изменение может повлиять на переговоры, когда парламент возобновит заседания.











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