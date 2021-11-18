Google инвестирует 1 млрд долларов в операции в Австралии

CSIRO Chief Executive Dr Larry Marshall joined Prime Minister Scott Morrison during a visit to Google Australia in Sydney

CSIRO Chief Executive Dr Larry Marshall joined Prime Minister Scott Morrison during a visit to Google Australia in Sydney Source: AAP

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Технологический гигант Google объявил, что инвестирует один миллиард долларов в свои операции в Австралии в течение следующих пяти лет. Эту новость приветствовал премьер-министр Скотт Моррисон, который говорит, что она укрепит экономику страны после пандемии.

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ТРАНСКРИПТ

Это один из крупнейших технологических гигантов в мире, и теперь Google стремится расширить свои сервисы в Австралии.

Генеральный директор компании Сундар Пичаи выступил с объявлением по видеосвязи в Сиднее.

"Забегая вперед, мы хотим помочь Австралии сформировать следующую волну инноваций и принести преимущества технологий большему числу людей. Чтобы помочь, сегодня я с гордостью объявляю о крупнейших инвестициях в Австралии: пятилетнее обязательство на миллиард долларов для реализации инициативы цифрового будущего".

Г-н Пичаи сказал, что принятие сделки вдохновили новаторские технологические разработки Австралии.

"Со временем я пришел к выводу, что Австралия сыграла важную роль в некоторых из самых значимых мировых технологий, включая Wi-Fi. Как сказал Мел, Австралия помогла сформировать сам Google, начиная с ранних работ над Google Maps и заканчивая разработкой Chrome Books, фото, платежей и FitBit сегодня".

Этот шаг приветствовал премьер-министр Скотт Моррисон. По его словам, это оживит экономику Австралии и поможет ей стать мировым лидером в области технологий.

"Заявление Google - это вотум доверия на 1 миллиард долларов, я считаю, что это стратегия цифровой экономики Австралии. Это подкрепление плана, который мы разработали. Вотум доверия на 1 миллиард долларов в наше экономическое восстановление и обеспечение национальной безопасности Австралии вместе с нашими союзниками и партнерами в регионе. Наша задача, когда мы выходим из этой пандемии в очень сложном мире, - обеспечить восстановление экономики Австралии. Это задача, с которой мы сталкиваемся на пороге 2022 года, и Цифровая стратегия Австралии играет центральную роль в обеспечении этого восстановления, план, который ставит бизнес, инвесторов, предпринимателей в позицию драйвера экономики, чтобы реализовать открывающиеся возможности".

Сделка направлена ​​на создание первого исследовательского центра в Австралии и объединение усилий с местными научными организациями, такими как CSIRO, для изучения экологически чистой энергии и защиты Большого Барьерного рифа.

Управляющий директор Google Australia Мел Сильва говорит, что в центре внимания - построение партнерских отношений.

"Очень важно, чтобы мы здесь, в Google, продолжали поддерживать австралийские инновации, чтобы австралийцы продолжали видеть преимущества технологий, а это возможно только через партнерство, мы знаем, что не сможем сделать это в одиночку. Нам ясно, что лучшие и самые творческие решения приходят в результате тесного сотрудничества с партнерами, которым близки комьюнити и близки проблемы, которые мы собираемся решать".

По новому соглашению, в Австралии будет создано еще 28 000 рабочих мест, в результате чего количество сотрудников, связанных с сервисами Google, увеличится с 2 000 до 30 000.

Поверенный в делах посольства США в Австралии Майк Голдман говорит, что это лишь одна из нескольких экономических выгод, которые принесет сделка.

"Цифры в сегодняшнем объявлении ошеломительны, они показывают, что это не только один миллиард долларов прямых инвестиций, но и почти пять миллиардов долларов роста ВВП и дополнительные 28 000 рабочих мест в Австралии. И это необычная работа, это высокооплачиваемая работа, и я собираюсь передать вам свои визитки…”

Г-н Голдман также говорит, что сделка укрепит и расширит отношения Австралии с США.

"Это доказательство концепции, что такие общества, как Австралия, и такие, как страна, которую я представляю, Соединенные Штаты,- мы действительно можем сделать это вместе. Мы можем предоставить передовые технологии, технологии, которые важны для создания рабочих мест, которые важны для нашей молодежи, это укрепит наше партнерство для будущих поколений”.

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