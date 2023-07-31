Энергия из отходов: новый завод будет превращать сточные воды в биогаз

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Вооруженные позолоченными лопатами, руководитель Sydney Water и член парламента от Campbelltown выкапывают первые символические лунки на участке будущего миллиардного сточного сооружения.





Член парламента Грег Уоррен говорит, что Центр по передовой переработке воды будет обслуживать 400 000 домов в развивающемся регионе Западного Сиднея.





«Эти дома не могли бы существовать без этой инфраструктуры. И когда речь идет о рабочих местах, мы говорим о 1000 рабочих мест в ходе строительства и сотнях рабочих мест после завершения проекта».





Завод, работающий на солнечной энергии, сможет очищать до 70 мегалитров сточных вод в день.





По словам исполнительного директора Sydney Water Рока Чероу, очищенная вода будет использоваться на парковых зонах, а остаточная масса будет преобразовываться в биогаз.





«Этот биогаз будет использоваться не только для обеспечения работы самого завода, но также, возможно, будет поступать обратно в сеть, этот натуральный газ, био-газ, будет освещать дома на западе Сиднея».





Когда строительство будет завершено, это станет вторым по величине сточным сооружением в стране после Перта, но его использование будет уникальным...





Вода будет использоваться для озеленения общественных садов, которые в свою очередь будут охлаждать районы Западного Сиднея по мере развития региона.





Профессор Грег Лесли из Мирового водного института Университета Нового Южного Уэльса говорит, что более отдаленные от океана районы обычно на 10 градусов теплее побережья.





«Большая проблема, которая возникает из-за расширения городов, - это необходимость справляться с избыточным урбанистическим нагреванием, и древесный покров на западе недостаточен. Поэтому новое озеленение будет требовать больше воды».





Это объявление было сделано в то время, когда 3 000 работников из Sydney Water рассматривают возможность забастовки из-за затянувшихся переговоров по зарплате и условиям труда.





Заместитель генерального секретаря Австралийского профсоюза обслуживающего персонала Джен Примроуз заявляет, что моральное состояние работников этой государственной компании находится на историческом минимуме.





Она сообщила SBS News, что на этой неделе Sydney Water угрожали уменьшить сумму своего предложения по зарплате, а генеральный директор не пришел на переговоры ни разу.





Снова говорит Рок Чероу:





«У меня есть очень хорошая команда, которая ведет обсуждение с профсоюзами по этому вопросу и встречается с нашими сотрудниками каждый день».



