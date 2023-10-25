Президент США Джо Байден: «Австралия — якорь мира и процветания»Play05:39Australian prime Minister Antony Albanese and US president Joe Biden at a press conference in WashingtonGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (5.17MB) Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе находится с официальным визитом в США. Визит направлен на укрепление альянса между двумя странами.Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesОбзор новостей недели SBS на русском языке — 28.10.2023Автор книг ужасов Катя де Бекерра: «Если хотите настоящие ужасы — включите телевизор»Новости SBS на русском языке — 27.10.2023Родители принимают на себя основной удар, в то время как работники детских садов покидают сектор