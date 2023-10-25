Президент США Джо Байден: «Австралия — якорь мира и процветания»

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Australian prime Minister Antony Albanese and US president Joe Biden at a press conference in Washington

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Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе находится с официальным визитом в США. Визит направлен на укрепление альянса между двумя странами.

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