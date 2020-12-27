Платежи за частную медицинскую страховку снова вырастут

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Одобренное федеральным правительством повышение взносов за частное медицинское страхование добавит расходов семьям в среднем дополнительно 126 долларов в год из собственного кармана.





Ежегодное повышение на 2,74% вступит в силу с апреля и прибавится к повышению почти на 3% в этом году и 3,25% в 2019 году.





Один человек будет платить дополнительно 1,14 доллара в неделю, а семья - 2,44 доллара в неделю.





Представитель офиса министра здравоохранения Грега Ханта выступил с заявлением, что это самый низкий средний годовой прирост страховых взносов за два десятилетия.





«Реформы правительства Австралии означают, что система частного медицинского страхования будет по-прежнему предлагать австралийским семьям доступный выбор и гибкость в их медицинском обслуживании».





Представитель оппозиции по вопросам здравоохранения Крис Боуэн сказал SBS News, что повышение стоимости в 2021 году окажет большое влияние на семьи, особенно с учетом того, что некоторые фонды могут ввести более высокие страховые взносы.





"В среднем это означает 126 долларов в год, но для некоторых людей это будет намного больше. Очевидно, что большие семьи платят больше, и 2,7 процента - это всего лишь средний показатель. Таким образом, Bupa - 3,2 процента, Medibank - 3,25 процента и NIB - 4,36%. И это гораздо большее увеличение и гораздо большее влияние на клиентов, поэтому я, безусловно, рекомендую людям присмотреться к поставщикам услуг и зайти на сайт privatehealth.gov.au , чтобы сравнить стоимость, но все же это увеличение станет большим ударом для многих австралийцев".





Хотя скачок будет составлять в среднем десять с половиной долларов в месяц на человека, г-н Боуэн сказал, что общее повышение, которое произошло с момента прихода коалиции к власти, в совокупности было в 13 раз больше.





“Средний австралиец, имеющий частную медицинскую страховку, будет платить примерно на 126 долларов больше в год, но это в дополнение к постоянному повышению раньше. И фактически, это увеличение сводит общий рост с момента прихода к власти коалиции до 36 процентов. Это намного больше, чем инфляция, и это действительно нужно переоценить. Люди понимают, что есть инфляция и другие повышения, но этот рост больше, чем рост других расходов на жизнь”.





По мере увеличения страховых взносов люди помоложе могут отказываться от частного медицинского страхования и вместо этого полагаться на государственную систему здравоохранения.





Но поскольку службы общественного здравоохранения рассчитывают на то, что многие медицинские процедуры будут покрываться частной страховкой, Боуэн считает, что эти новости станут нерадостными для государственных больниц.





”Несомненно, частное медицинское страхование и частное здравоохранение являются важным элементом нашей системы здравоохранения, и когда люди уходят от частной медицинской страховки, особенно молодые люди (потому что молодые люди на самом деле являются основой частного медицинского страхования, именно они необходимы для того, чтобы система работала), и все больше и больше молодых людей отказываются от услуг частного медицинского страхования, что оказывает огромное давление на других людей в системе частных страховок, а также на всю систему здравоохранения, потому что на государственные больницы оказывается большее давление в противовес частным госпиталям".





Private Healthcare Australia (PHA) - это высший представительский орган индустрии частного медицинского страхования Австралии.





PHA представляет 24 австралийских фонда, в которых состоит более 13 миллионов жителей Австралии.





Директор по политике и исследованиям Бен Харрис говорит, что система общественного здравоохранения уже находится под давлением, но пациенты делают свой выбор.





«В настоящее время государственная система действительно находится под давлением, и мы видели, как многим людям приходится очень долго ждать операции в государственной системе. Так как частное медицинское страхование означает, что вы можете получать услуги тогда, когда они вам нужны, мы наблюдаем возврат к частному медицинскому страхованию. Есть люди, которые не могут позволить себе увеличенные взносы в частное медицинское страхование и отказываются от него, а есть некоторые люди, которые возвращаются к частным медицинским страховкам».





Г-н Харрис говорит, что сектор общественного здравоохранения в значительной степени полагается на частные фонды, особенно когда речь идет о плановых операциях.





«Частное медицинское страхование финансирует две трети операций, которые происходят в Австралии из разряда плановых операций. Когда люди уходят от частной медицинской страховки, это означает, что давление на государственную систему становится гораздо сильнее. И в данный момент мы не можем себе позволить увеличить это давление, потому что во время Covid было отменено более 70 000 операций. Для нашей системы здравоохранения действительно важно, чтобы у нас был хороший баланс между государственным и частным здравоохранением, чтобы каждый австралиец мог получить медицинскую помощь, когда она ему нужна».





Г-н Харрис говорит, что основная причина увеличения страховых взносов заключается в том, что все больше и больше людей пользуются услугами частного здравоохранения.





«Это самый низкий рост взносов по частному медицинскому страхованию, который мы видели за 20 лет. Единственная причина, по которой взносы вообще растут, заключается в том, что фонды здравоохранения платят за большее количество медицинских услуг. Мы наблюдаем действительно большой рост потребности в хирургии по всей стране и очень-очень большой рост госпитальной психиатрической помощи по всей Австралии. Вот почему, к сожалению, необходимо поднять страховые взносы».





Правительство возвращает около 6,3 миллиарда долларов держателям частных медицинских страховок по программе возврата части выплат по следам подачи налоговых деклараций.



