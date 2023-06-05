Митинг в поддержку Алексея Навального в Сиднее

DSC02649.JPG

Photo credit: SBS Russian

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

Акции в поддержку Алексея Навального 4 июня прошли в более чем 120 городах по всему миру. Сидней стал одним из первых городов, который присоединился к международной акции в поддержку оппозиционного политика, приуроченной ко дню рождения Алексея.

DSC02676.JPG
Photo credit: SBS Russian
DSC02756.JPG
Photo credit: SBS Russian
DSC02714.JPG
Photo credit: SBS Russian
Share

Latest podcast episodes

ANA BAND 1.jpg

Знакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущее

SBS Russian news

Новости SBS на русском языке — 29.09.2023

Australia is very wealthy but it still has too many people going without (Getty)

Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходами

Online -1 (1).jpg

Подкаст про деньги и технологии: первый эпизод