Митинг в поддержку Алексея Навального в Сиднее

Митинг в поддержку Алексея Навального в СиднееPlay10:39Photo credit: SBS RussianGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.75MB) Акции в поддержку Алексея Навального 4 июня прошли в более чем 120 городах по всему миру. Сидней стал одним из первых городов, который присоединился к международной акции в поддержку оппозиционного политика, приуроченной ко дню рождения Алексея.Photo credit: SBS RussianPhoto credit: SBS RussianPhoto credit: SBS RussianShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод