Пурим - один из самых ярких и популярных праздников еврейского народа

Пурим - один из самых ярких и популярных праздников еврейского народаPlay07:48Souper Kitchen volunteers are packing hampers to go to hundreds of homes. Source: Souper KitchenGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (14.29MB) Сара-Ривка Бендетская рассказала об истории и традициях Пурима, а также о группе помощи, которую она и другие координаторы в Мельбурне создали, чтобы помогать прибывающим из Украины беженцам.Больше по теме:«Ласкающая керамика»: Cкульптор из Сиднея в поддержку УкраиныСлушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод