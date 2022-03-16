Пурим - один из самых ярких и популярных праздников еврейского народа

Souper Kitchen volunteers are packing hampers to go to hundreds of homes.

Souper Kitchen volunteers are packing hampers to go to hundreds of homes. Source: Souper Kitchen

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Сара-Ривка Бендетская рассказала об истории и традициях Пурима, а также о группе помощи, которую она и другие координаторы в Мельбурне создали, чтобы помогать прибывающим из Украины беженцам.

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