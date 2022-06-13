Выдающиеся заслуги отмечены наградой в честь дня рождения Елизаветы II

74-летний Кон Павлу помнит, как покинул Кипр в 1956 году, когда ему было всего 9 лет. Он отправился в далекое путешествие, чтобы воссоединиться со своим отцом в Сиднее.





«На самом деле да, это был первый раз, когда я плыл на большой лодке. Когда я впервые покинул Лимассол на Кипре, я думал, что я все еще в городе. В те годы занимало примерно 35-40 дней, чтобы добраться до Австралии. Нашим первым портом захода был Фримантл, где мы остановились на пару дней, затем Мельбурн. До Сиднея из Мельбурна мы доехали на поезде».





Более 60 лет спустя Кон Павлу награжден медалью Ордена Австралии за заслуги перед мультикультурным сообществом страны.





Его волонтерская работа началась в Сиднее в 1970-х годах в местной церкви, прежде чем он стал активно заниматься общественным спортом.





«В конце 1975 года у нас появился новый священник в церкви Святого Спиридона. Он искал способы привлечь молодые семьи. В те годы у нас были греческие дневные школы. На базе этих школ мы сформировали восемь футбольных команд, которые играли в наших собственных соревнованиях друг против друга».





Теперь клуб, который он помог создать, известен как South East Eagles и насчитывает более дюжины команд.





Г-н Павлу был президентом клуба в течение 30 лет. Также он является бывшим членом комитета Зала спортивной славы Греции и Австралии.





Но своим главным достижением он считает свою помощь в создании Колледжа Святого Спиридона.





«Мы начали в 1983 году с 46 студентов, а сейчас у нас 800 студентов. Мы начали с трех классов — первого, второго и кинди — и теперь у нас уже старшая школа. Как я уже сказал, у нас около 800 учеников, и это одно из самых главных достижений, которого мы добились благодаря церкви Святого Спиридона».





Г-н Павлу начал постепенно отходить от дел, но по-прежнему любит проводить время в клубе, где сейчас играют его внуки.





«Я искренне верю, что некоторые люди рождены, чтобы помогать другим. Если честно, мне просто нравится помогать людям. Я всегда стараюсь помочь там, где могу, любым способом».





Также среди награжденных — Ивонн Велдон, отмеченная за ее службу сообществу Коренных народов.





У члена муниципалитета Сиднея тесные связи с землей Вираджури в Каура к западу от Сиднея, но сама она выросла в Сиднее.





Она говорит, что получить Орден Австралии — это нечто особенное.





«Я так польщена тем, что меня признали за то, что я делал всю свою жизнь. Также как и многие из моих предков и то, что они сделали в своей жизни, было для меня и многих других примером. Это такая честь быть признанной, а также большая честь получить возможность вернуть что-то моим старшим и моей общине за ту базу, которую они мне предоставили».





Ивонн Велдон стала первым советником из числа коренных народов в Сиднее. Она была избрана в декабре 2021 года, и является заместителем председателя столичного земельного совета Коренных народов Нового Южного Уэльса.





Она говорит, что проблемы, с которыми столкнулись ее предки, особенно представители украденного поколения, побуждают ее активно отстаивать интересы Коренных народов.





«Я думаю о своей маме, она выросла в специальном поселении. Ей приходилось прятаться от социальной службы, чтобы ее тоже не забрали из семьи. В нашей семье много историй. Мы пережили многое и смогла передать истории детей из украденного поколения дальше. Моя мама вспоминает, что после референдума 1967 года она была включена в список, после того, как родилась в изолированной части больницы Каура. Это говорит о том, как далеко мы продвинулись, но сколько еще нам нужно пройти».





Г-жа Велдон надеется, что следующее поколение сможет извлечь пользу из ее работы.





«Дети хотят знать о нашей истории. Связь с нашими общинами — важная часть этого пути. Но для меня это не про мои достижения. Для меня важно, что у меня всегда была поддержка из самых разных слоев общества. Поэтому я надеюсь, что это продолжится и с моими последователями, с сегодняшними детьми ради их будущего».





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