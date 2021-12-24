Вопрос психологу: Почему мои новогодние желания не сбываются?

Нам пришел анонимный вопрос: "Каждый год загадываю желание разбогатеть, но оно не сбывается. Вроде работаю и попутно подрабатываю, но откладывать не получается. Может, дело во внутренних тормозах? Мама всегда внушала, что все богатые - воры и мошенники..."











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Обращаем ваше внимание на то, что ответы на вопросы в нашей рубрике носят рекомендательный характер и не являются безоговорочным руководством к действию. Если вам необходима личная помощь психолога или психотерапевта, обязательно обратитесь за консультацией к специалисту.





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