Вопрос психологу: Почему мои новогодние желания не сбываются?

KAZAN, REPUBLIC OF TATARSTAN - DECEMBER 24, 2021: Kazan's main Christmas tree is pictured outside the Kazan Family Center. Yegor Aleyev/TASS/Sipa USA

KAZAN, REPUBLIC OF TATARSTAN - DECEMBER 24, 2021: Kazan's main Christmas tree is pictured outside the Kazan Family Center. Yegor Aleyev/TASS/Sipa USA Source: AAP/Yegor Aleyev/TASS/Sipa USA

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В рубрике "Вопрос к психологу" психотерапевт из Канберры Ольга Короновская отвечает на вопросы наших слушателей.

Нам пришел анонимный вопрос: "Каждый год загадываю желание разбогатеть, но оно не сбывается. Вроде работаю и попутно подрабатываю, но откладывать не получается. Может, дело во внутренних тормозах? Мама всегда внушала, что все богатые - воры и мошенники..."

 

Если вы хотите задать вопрос в нашей постоянной рубрике "Вопрос психологу" и получить ответ на него в эфире, пишите на почту: 
russian.program@sbs.com.au
  Вопрос можно задать анонимно. 

Обращаем ваше внимание на то, что ответы на вопросы в нашей рубрике носят рекомендательный характер и не являются безоговорочным руководством к действию. Если вам необходима личная помощь психолога или психотерапевта, обязательно обратитесь за консультацией к специалисту.

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 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

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