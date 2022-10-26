Таблички "R" на машинах призваны помочь водителям после ДТП вернуть уверенность за рулем

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Когда вы только начинаете водить машину, вы получаете табличку с буквой Л - L Plate.





Затем вы переходите на знак с буквой Пи - P Plate, прежде чем получить полные водительские права.





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Теперь есть дополнительный указатель R — пластиковая табличка, показывающая другим автомобилистам, что вам нужно немного больше места на дороге и проявления терпения после травматического инцидента.





Карен Хиклинг путешествовала по Западной Австралии, когда она попала в автомобильную аварию, ее машина была полностью разбита, сама она выжила... но желание водить автомобиль также было уничтожено.





«Просто помните, что этот автомобиль нуждается в особом отношении. Мне нравится эта идея. После аварии в сентябре 2020 года я ездила за рулем всего семь раз. Я хотела бы иметь возможность водить машину. Увидев водителя с табличкой L раньше на дорогах, я всегда давала больше места, потому что я помнила, как мне самой было, когда я начинала водить в 16 или 17 лет».





Исследование, проведенное My-car Tire and Auto, показывает, что около 89 процентов австралийских автомобилистов считали себя уверенными водителями, но почти половина из них потеряли уверенность в себе после инцидента.





Одним из основных факторов, способствующих потере уверенности водителей, является участие в дорожных происшествиях, при этом каждому пятому требуется от двух месяцев до года, чтобы снова почувствовать себя комфортно за рулем после происшествия.





Компания My-car Tire and Auto заявляет, что новая инициатива с табличками R Plate поможет водителям восстановить уверенность на дороге после аварии.





Подобно системе табличек «L» или «P», таблички «R» могут быть размещены на транспортном средстве, чтобы обозначить, что водитель возвращается к вождению, и ему может требоваться дополнительное терпение или внимание со стороны других водителей.





Говорит доктор Джейсон Томпсон —профессор Мельбурнского университета со степенью магистра клинической психологии.





«Травма, полученная в результате дорожно-транспортного происшествия, может реально повлиять на вождение и уверенность человека на дороге. Подавляющее большинство справится с этим, они преодолеют эти трудности, но путь к выздоровлению и возвращению к уверенному вождению может быть уникальным для каждого, и может потребоваться некоторое время. Это может быть трудно для людей, которые не были виноваты в инциденте, независимо от степени повреждений. Часто это больше, чем просто физическое воздействие, это психологическое воздействие. Человек мог сам попасть в аварию или стать ее очевидцем – признание этой тревоги и своих чувств — мы думаем, что это действительно может помочь австралийцам вновь обрести уверенность в себе, возвращаясь на дороги. Табличка R поощряет сочувствие и понимание со стороны других участников дорожного движения».





Адель Косвелло — директор по работе с клиентами в mycar Tire & Auto.





«Если вы видите на дороге табличку R, знайте, что кто-то нашел в себе смелость вернуться за руль, поэтому относитесь к ним с сочувствием, уважением и особой осторожностью. Было бы здорово, чтобы знаки R стали узнаваемыми на австралийских дорогах».





Это первый в своем роде знак, который создан для водителей, возвращающихся на дорогу после травмы или значительного перерыва в вождении.





R Plate направлен на то, чтобы призывать к сочувствию со стороны других участников дорожного движения, давая возвращающимся водителям время и пространство для восстановления.





Это всего лишь концепция, табличка не имеет юридической силы и не поддерживается никакой государственной службой, но это не значит, что вы не можете поставить ее на заднее стекло, как если бы это была табличка «ребенок на борту».





«Для многих из нас возвращение на дорогу может быть пугающим или нервирующим переживанием, но большинство людей все же делает это при поддержке семьи и друзей. Это показывает, что дорожная травма является распространенным явлением в Австралии, и действительно влияет на кого-то в определенный момент их жизни".





Исследование также показывает, что две трети австралийцев (66 процентов) чувствовали себя в большей безопасности на дороге, когда у них на машине были размещены таблички P или L, когда они учились водить машину, поскольку они чувствовали, что другие водители знали, что нужно дать им немного пространства или проявлять терпение.





Помимо таблички R, размещенной на автомобиле, есть QR-код, который даст водителям информацию о локальных и национальных службах профессиональной поддержки, чтобы им была доступна помощь в любое время.



