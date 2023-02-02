Потерянная в Западной Австралии радиоактивная капсула была обнаружена

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На прошлой неделе службы в Западной Австралии занимались поисками крошечного, но очень важного предмета: капсулы размером всего 8 на 6 миллиметров.





Это меньше, чем размер монеты.





И в среду утром министр по чрезвычайным ситуациям Стивен Доусон завил, что результаты поиска можно назвать чрезвычайным везением.





«Пропавшая радиоактивная капсула была обнаружена аварийно-спасательными службам. Она была найдена группой из Австралийской организации ядерной науки и технологий и DFES (Департамента пожарных и аварийных служб), также поисковые работы поддерживались Министерством здравоохранения… Я действительно хочу подчеркнуть, что это экстраординарный результат».





Даррен Клемм, комиссар пожарных и аварийно-спасательных служб Западной Австралии, описал момент обнаружения капсулы.





«Капсула была обнаружена к югу от Ньюмана на шоссе Great Northern Highway. Она находилась в двух метрах от обочины дороги. Транспортное средство, идентифицировавшее ее, двигалось со скоростью 70 километров в час, когда специальное оборудование для обнаружения зафиксировало излучение, которое испускалось пропавшим предметом. Затем поисковая группа использовала переносное оборудование для локализации капсулы».





Комиссар сообщает, что капсула на ночь была оставлена в герметичном контейнере и затем отправлена в медицинское учреждение в Перте.





Он говорит, что команды сейчас проверяют район, где она была найдена.





«После того, как капсула была отправлена в безопасное место, мы осматриваем район, чтобы убедиться, что в окрестностях нет загрязнения. В крайне маловероятном случае утечки капсулы мы проведем очистку территории».





Капсула принадлежит австралийской горнодобывающей компании Rio Tinto.





Сообщается, что она была потеряна на пути между рудником Гудай-Дарри в отдаленном районе штата Кимберли и Пертом на дистанции около 1400 километров.





Эта дистанция больше, чем длина Великобритании.





Саймон Тротт из Rio Tinto говорит, что компания благодарна властям за помощь.





«Я действительно хотел собрать людей вместе, чтобы выразить нашу искреннюю благодарность Департаменту пожарной и аварийной службы, правительству штата, всем, кто участвовал в успешных поисках этой капсулы. Если подумать, это довольно невероятная находка — если учесть эти расстояния, а также удаленность местности. И я думаю, что это действительно говорит об упорстве всех тех, кто участвовал в поисках».





Руководство горнодобывающего гиганта выразило также свое сожаление по поводу происшествия.





«Факт в том, что это устройство никогда не должно было быть потеряно. Мы сожалеем о том, что это произошло, и мы приносим извинения за беспокойство, которое это вызвало в сообществе Западной Австралии. Будет проведено полное расследование обстоятельств, которые привели к потере капсулы — и нам нужно извлечь из этого урок».





Главный санитарный врач Западной Австралии Эндрю Робертсон заявил, что по факту инцидента также проводится расследование властей штата.





Но максимальным наказанием может быть только штраф в размере 1000 долларов.





Премьер-министр Энтони Альбанезе говорит, что этого явно недостаточно.





«Во-первых, она не должна была потеряться. Это первое. А во-вторых, да, конечно, эта цифра смехотворно мала. Но я подозреваю, что она смехотворно мала, потому что люди не думали, что подобный предмет когда-либо будет потерян».





Другой финансовой проблемой является стоимость поисковых работ.





Стивен Доусон еще не подтвердил, попросят ли Rio Tinto возместить эти расходы штату, хотя компания заявила, что рада это сделать.





На данный момент министр говорит, что все просто рады тому, что капсула найдена.



