Ваши дети растут в Австралии? Вот почему необходимо научить их плавать

Key Points Обучение плаванию должно охватывать навыки выживания и безопасности в воде.

Ключевые навыки на воде зависят от возраста ребенка.

Начальные школы реализуют программы по плаванию и безопасности на воде, а штаты и территории предлагают спортивные ваучеры на уроки плавания.

Будь то пляж, река, озеро или бассейн, пребывание в воде и игры в воде — неотъемлемая часть детства в Австралии.





Дети младше пяти лет подвержены наибольшему риску. В среднем каждый год в Австралии регистрируется 23 случая гибели детей из-за утопления, а 183 ребенка госпитализируются.





Однако эти трагические инциденты можно предотвратить с помощью правил безопасности на воде и обучения плаванию.





«Чаще всего люди думают, “со мной это не произойдет”. У нас не должно быть такого отношения. Это может случиться с кем угодно. Особенно в младшей возрастной группе: все, чего может быть достаточно, — это потеря внимания на короткий момент», — говорит доктор Саундаппан, хирург-травматолог в детской больнице Вестмид в Западном Сиднее.



Learning to swim and be safe around water can open the way to a range of outdoors recreation activities Credit: Mike Kemp/Getty Images/Tetra images RF В 2022 году наблюдался тревожный рост числа детей, поступивших в больницы Сиднея после утопления. Это заставило экспертов сети детских больниц Сиднея и служб скорой помощи Нового Южного Уэльса вынести повторное предупреждение.



Австралия — страна, любящая воду. Мы любим водные виды спорта, пляжи и бассейны. Мы просто хотим напомнить людям о необходимости обеспечивать безопасность детей возле воды. Доктор Саундаппан, хирург-травматолог в детской больнице Вестмид

Доктор Саундаппан говорит, что у маленьких детей могут быть последствия для здоровья после инцидентов, когда они чуть не утонули.





«Если вы находитесь под водой в течение трех минут или дольше, у вас, скорее всего, возникнут серьезные неврологические нарушения. Но даже короткий период может повлиять на учебные способности ребенка».



For young children, active supervision means an adult being in the water and within arm’s reach. Source: Moment RF / Yasser Chalid/Getty Images

В каком возрасте лучше всего начинать обучение?

Стейси Пиджон — управляющая по исследованиям и политике компании Royal Life Saving.





По ее словам, ключевыми факторами предотвращения трагедии являются активный надзор, знания родителей о сердечно-легочной реанимации и навыки оказания первой помощи, а также ограничение доступа к воде для маленьких детей.





По словам г-жи Пиджон, ознакомление с водой и знание правил безопасности на воде должны быть важным компонентом уроков плавания для всех возрастных групп.





«Необходимо научиться держаться на поверхности воды и нырять, знать, как спасти кого-то, при этом не подвергая себя опасности. Также важно понимать, куда обращаться за помощью — звонить по номеру (000) или идти к спасателям на пляже».



“Anak-anak secara alami penasaran dengan air; namun mereka tidak memahami bahaya yang ditimbulkannya,” kata Dr Soundappan. Source: Moment RF / Isabel Pavia/Getty Images Национальная система безопасности на воде содержит полный список навыков, которые дети должны развивать в соответствии с их возрастом.





Г-жа Пиджон говорит, что есть три ключевых этапа развития навыков для детей в возрасте 6, 12 и 17 лет.



К 12 годам ребенок должен уметь проплыть 50 метров, держаться на поверхности воды в течение двух минут, а также знать набор действий по спасению и выживанию и уметь выполнять их в одежде. Стейси Пиджон, управляющая по исследованиям и политике компании Royal Life Saving

«Мы хотим быть уверены, что к моменту окончания начальной школы дети приобретут эти ключевые навыки».





По всей стране школьная программа предлагает детям возможность пройти обучение плаванию и безопасности на воде в начальной школе.





Родители также могут воспользоваться специальными ваучерами на уроки плавания для своих детей в штатах и территориях. В конце этой статьи представлены ссылки на необходимые ресурсы.





«Каждый штат имеет несколько разные критерии отбора. Но два штата предлагают специализированные ваучеры исключительно для программ плавания и безопасности на воде» — объясняет г-жа Пиджон.



Parents are encouraged to ensure their children don’t drop out early from swimming classes before reaching minimum competencies for their age. Credit: FatCamera/Getty Images

Роль родителей

Брендон Уорд — генеральный директор Австралийской ассоциации тренеров и учителей по плаванию.





Он говорит, что знакомство с водой можно начать уже с шести месяцев, а некоторые школы плавания предлагают курсы еще раньше.





«Речь идет о том, чтобы дети чувствовали себя комфортно в воде и дошли до того этапа, когда они приобретут базовые навыки и будут готовы учиться».





Г-н Уорд говорит, что в возрасте от трех до четырех лет многие дети могут начать формировать базовые навыки, связанные с безопасностью на воде и обучением плаванию.





Родители могут играть активную роль в том, чтобы помочь своим детям, устанавливая правила и осознавая риски с раннего возраста.



Introducing your toddler to the feel of water can be a special parent-child bonding experience. Source: Moment RF / Navinpeep/Getty Images «Для детей, обучающихся плаванию, — я также делал и со своими детьми — важно установить правило, чтобы они знали, что не смогут войти в воду, если на них не будут купальные костюмы или если с ними не будет взрослого».





Важно, чтобы родители сами чувствовали себя уверенно и компетентно в воде, чтобы быть хорошими помощниками своим детям.





Но некоторые родители, приехавшие в Австралию уже взрослыми, возможно, не учились плавать в своей родной стране.





По оценкам доктора Саундаппан, в случаях утопления, примерно каждый пятый ребенок — из мультикультурных общин.





Будучи взрослым, доктор Саундаппан брал уроки плавания в Австралии и призывает родителей и детей как можно раньше начать обучение.





«После приезда в Австралию я взял несколько уроков, просто чтобы научиться держаться на воде. Вполне вероятно, что есть много таких детей из разных культур, родители которых не умеют плавать.





«К счастью, в Австралии познакомить детей с водой можно в безопасной обстановке: занятия проводятся с младенчества. Начинать рано на самом деле хорошо. Если ваши дети растут в Австралии, они, скорее всего, рано или поздно окажутся у воды или увлекутся водными видами спорта».



Getting your child used to putting on their swim wear in the days before their first lesson can help them feel comfortable and excited about the upcoming class. Credit: FatCamera/Getty Images Как и любое другое занятие, запись ребенка на уроки плавания требует некоторой подготовки.





Г-н Уорд делится некоторыми советами по ключевым критериям, на которые следует обратить внимание:



Есть ли в школе плавания квалифицированные преподаватели?

Имеют ли эти учителя имеют авторитетную аккредитацию?

Соответствует ли обстановка в школе вашим ценностям?

Выглядит ли школа чистой?

Есть ли отзывы, с которыми вы можете ознакомиться?

Ваучеры на обучение плаванию и безопасности на воде в разных штатах и территориях





NSW



First Lap swimming vouchers для детей в возрасте от 3 до 6 лет





NT



Sports vouchers для учеников начальной школы



Water Safety program для детей младше 5 лет





QLD



SA



Sports Vouchers для детей в возрасте от 5 до 15 лет





TAS



Ticket to play vouchers





VIC



Get Active Kids Voucher Program





WA

