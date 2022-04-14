Рекордный дефицит арендного жилья приводит к дискриминации и росту числа бездомных

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Совокупная арендная плата в столицах штатов и территорий увеличивается в среднем на 8,6% в год.





Во всех столицах, кроме Перта и Дарвина, в настоящее время наблюдаются рекордно высокие запрашиваемые цены.





Самый большой рост цен наблюдается в Канберре - на 16,7%.





Доктор Никола Пауэлл — руководитель отдела исследований и экономики ведущего веб-сайта по недвижимости Domain - говорит, что рынок находится на подъеме, но для многих покупка своего жилья остается недостижимой мечтой.





«Это привело к тому, что люди стали арендовать жилье гораздо дольше, чем, возможно, они изначально планировали. Стоимость жизни растет, поэтому вы знаете, что нагрузка на бюджет домохозяйств, особенно домохозяйств с низким доходом, очень тяжелая, когда наблюдается рекордно высокая арендная плата во многих городах».





Арендная плата за жилье достигла нового рекордно высокого уровня в 508 долларов в неделю в главных городах Австралии.





Средняя арендная плата за юнит составляет 448 долларов в неделю.





Это чуть ниже исторического пика, установленного в 2018 году.





Число свободных квартир снижается, что означает увеличение спроса и сокращение предложения.





Питер Эшо — соучредитель инвестиционной платформы Wealthi.





По его словам, проблемы людей, которые ищут жилье, усугубляются проблемами в стоительном секторе.





«Наш рынок труда почти достиг своей емкости, что очень затрудняет строительство многоэтажного жилья. Также проблема со строительными материалами, которые хотя и не растут в цене, но на самом деле они очень и очень редки. На нынешнем рынке очень сложно получить бесперебойные поставки».





Австралийский совет социальных служб заявляет, что ситуация как в столичной, так и в региональной Австралии неприемлема.





Главный исполнительный директор Кассандра Голди говорит, что правительству необходимо строить больше социального жилья, а также увеличить поддержку доходов и помощь в аренде жилья.





«Мы все чаще видим, как людей выселяют за то, что они не могут платить за аренду, и многие теперь снова начинают жить в машинах, в парках. Такой уровень бездомности у нас, когда мы в целом очень богатая страна — нет никаких оправданий, мы не должны быть в этой точке».





Вдобавок к и без того напряженным условиям Австралийский институт жилищного строительства и городских исследований сообщает о дискриминации в частном арендном секторе по таким критериям, как возраст, пол, сексуальная принадлежность и этническая принадлежность.





Профессор Даллас Роджерс из Сиднейского университета является городским географом.





Он говорит, что последний из этих факторов - дискриминации по этническому признаку - особенно распространен.





«Мы видим изрядную долю дискриминации в отношении новых мигрантов и беженцев. Мы видим значительную дискриминацию в отношении групп этнических меньшинств, и действительно, аборигенные народы также подвергаются значительной дискриминации, когда они обращаются к агенту по недвижимости и пытаются получить недвижимость».





Команда Австралийского института жилищных и городских исследований заявляет, что для решения этой проблемы нужен скоординированный подход со стороны правительства, исследователей и сектора защиты прав арендаторов.











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