Арендаторы больше страдают от финансового стресса из-за COVID, чем люди с ипотекой

((ТРАНСКРИПТ))





Шэрон Уильямс, мама троих детей и владелица дома, уже привыкла справляться с неожиданными жизненными препятствиями.





Она работает руководителем маркетинговой компании, и при том, что вся семья перешла во время пандемии на работу из дома, она заметила, что стало все сложнее справляться с растущими бытовыми расходами.





"Когда разразился COVID, я немедленно обзвонила банки, чтобы узнать о возможной помощи, на которую я могу рассчитывать, и пришла к выводу, что приостановка выплаты ипотеки, на самом деле, только добавит ущерба".





Г-жа Уильямс говорит, что ей даже пришлось протянуть руку помощи нуждающимся, включая своих сотрудников и их арендатора, снимающего домик на заднем дворе.





"Я думаю, что это непростой период для тех, кто выплачивает ипотеку, и для тех, кто снимает жилье. Хорошая новость для арендаторов заключается в том, что вы можете попросить о снижении арендной платы, и я думаю, что многие арендодатели, надеюсь, снизили арендную плату, если они этого не сделали, возможно, им следовало бы сделать это".





Но новый опрос Центра исследования потребительской политики показывает, что далеко не всем так повезло: арендаторы сообщают о более высоком уровне финансового стресса, чем плательщики ипотечных кредитов.





Почти половина (49 процентов) опрошенных арендаторов волнуются о своих расходах по сравнению с 31 процентом из тех, кто выплачивает ипотеку.





А данные о потребителях показывают, что арендующие жилье чаще использовали кредитные карты или схемы «купи сейчас - заплати позже» (37 процентов), а также обратились к своим накоплениям (44 процента) или сняли свои пенсионные сбережения superannuation (19 процентов).





Говорит Лорен Соломон, исполнительный директор Центра исследования потребительской политики.





"Некоторые из тревожных тенденций заключались в том, что мы действительно увидели, что арендаторы намного чаще пропускают сроки основных платежей по своим счетам, например, арендующие квартиру люди в три раза чаще пропускали оплату счетов за электроэнергию в сентябре, а также выплаты по кредитам и счетам за телекоммуникации".





Адвокаты, выступающие за права арендаторов, такие как Джоэл Дигнам из группы Better Renting, говорят, что недавнее сокращение программ поддержки, включая пособия Jobkeeper и Jobseeker, привело к увеличению финансового груза на многих арендаторов жилья.





"Чаще всего это работники на временных позициях или люди с низким доходом, но сама себе необходимость платить аренду уже является сильным недостатком. Есть так много арендаторов, которые отдают большую часть своего дохода только на оплату домовладельцу".





Г-н Дигнам призывает все штаты и территории продлить шестимесячный мораторий на выселение, согласованный Национальным кабинетом.





"Однако в долгосрочной перспективе мы считаем, что нам нужен более устойчивый жилищный сектор, а это, вероятно, означает большую роль социального жилья - что правительство берет на себя ответственность за обеспечение людей безопасным домом".





В федеральный бюджет этого года был включен дополнительный миллиард долларов для доступного финансирования, который, по словам министра жилищного строительства, пойдет на поддержку 2 500 нового и существующего доступного жилья.



