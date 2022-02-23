Исследование: как перенесенный в детстве травматический опыт влияет на работу CEO

Об одном из таких исследований мы и поговорили. Леон Золотой и его коллеги изучили, как пережитый в детстве и пубертате травматический опыт отражается на работе глав компаний, или CEO.
- Опыт перенесенных в детстве природных бедствий отражается на стиле работы CEO, а также на надежности инвестиций в компании.
- Люди, которые пережили травматический опыт в возрасте от 5 до 15 лет, склонны больше вкладывать в социальную ответственность.
- Но также они склонны рисковать и скрывать информацию.
- Как использовать эти данные при формировании портфеля инвестиций?
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