Исследование: как перенесенный в детстве травматический опыт влияет на работу CEO

Об одном из таких исследований мы и поговорили. Леон Золотой и его коллеги изучили, как пережитый в детстве и пубертате травматический опыт отражается на работе глав компаний, или CEO.





Опыт перенесенных в детстве природных бедствий отражается на стиле работы CEO, а также на надежности инвестиций в компании.

Люди, которые пережили травматический опыт в возрасте от 5 до 15 лет, склонны больше вкладывать в социальную ответственность.

Но также они склонны рисковать и скрывать информацию.

Как использовать эти данные при формировании портфеля инвестиций?







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