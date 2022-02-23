Исследование: как перенесенный в детстве травматический опыт влияет на работу CEO

Leon Zolotoy

Source: Supplied by Leon Zolotoy

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Гость подкаста - профессор финансов Melbourne Business School (University of Melbourne) Леон Золотой. Он проводит исследования в области поведенческих финансов, или behavioural finances.

Об одном из таких исследований мы и поговорили. Леон Золотой и его коллеги изучили, как пережитый в детстве и пубертате травматический опыт отражается на работе глав компаний, или CEO.

  • Опыт перенесенных в детстве природных бедствий отражается на стиле работы CEO, а также на надежности инвестиций в компании.
  • Люди, которые пережили травматический опыт в возрасте от 5 до 15 лет, склонны больше вкладывать в социальную ответственность.
  • Но также они склонны рисковать и скрывать информацию.
  • Как использовать эти данные при формировании портфеля инвестиций?
 

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 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

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