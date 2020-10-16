Исследование показало тенденции в употреблении алкоголя во время изоляции

((ТРАНСКРИПТ))





С тех пор, как европейцы впервые прибыли в Австралию, отношения жителей страны с алкоголем являются длительными и непростыми.





Пандемия COVID-19 только добавила сложностей.





Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса изучили, как пандемия повлияла на употребление алкоголя и покупку алкогольных напитков в Новом Южном Уэльсе до, во время и после режима строгих коронавирусных ограничений - локдауна.





Профессор Элисон Риттер, директор программы моделирования политики по наркотическим веществам UNSW и одна из авторов исследования, говорит, что некоторые результаты их сильно удивили.





"Мы думали, что гораздо больше людей выпивают чаще в условиях изоляции. Но это совсем не то, что мы обнаружили. Мы выяснили, что двое из трех человек стали пить меньше или, по крайней мере, столько же, сколько и до изоляции. Так что люди заботятся о своем здоровье, они проявили устойчивость, заботу о себе, довольно много людей перестали употреблять алкоголь совсем в период локдауна. Мы не ожидали этого, так как ходила информация, что каждый просто упивается в этот период".





Профессор Риттер говорит, что около двух третей из 500 респондентов, опрошенных в ходе исследования, заявили, что они осознанно относятся к своим алкогольным пристрастиям и с полной серьезностью подошли к минимизации потребления алкоголя.





Но она также отмечает, что треть опрошенных признались, что поначалу увеличили выпивку в условиях карантина, но при повторном опросе в июне большинство из них сообщили, что уже вернулись к своим обычным нормам.





Исследование показало, что молодые люди - особенно поколение Z или 18-24-летние - среди тех, кто сократил употребление алкоголя больше, чем любая другая возрастная группа за этот период.





"Молодые люди выпивают все меньше и меньше, эта тенденция наблюдается уже несколько лет. И в условиях изоляции молодые люди с большей вероятностью сокращали употребление алкогольных напитков. Это связано с закрытием лицензированных заведений. Нам действительно нужно сместить наше внимание от молодых людей и начинать говорить о 'бэби-бумерах' , а также о пьянстве среди мужчин. Это был самый неожиданный результат. Большинство работ предполагает, что это женщины, кто стал больше выпивать. На самом деле это не так. В нашей выборке не было никакой разницы между мужчинами и женщинами".





Женщины также продемонстрировали такую же склонность к сокращению употребления алкоголя, как и мужчины, и такую же вероятность увеличения выпивки, как и мужчины, что стало основанием сделать вывод, что пол - не является значительным фактором в исследовании.





Авторы работы приходят к выводу, что внимание, которое фокусируется на женщинах и молодых людях, нужно частично сместить на алкогольные привычки мужчин после 40-ка.





Д-р Клэр Уилкинсон говорит, что именно для этой демографической группы необходимы более целенаправленные кампании по безопасному употреблению алкоголя.





"Я думаю, что мы можем взять отсюда, что есть разница в моделях поведения. Политика в отношении алкоголя или сообщения общественного здравоохранения в будущем должны быть детализированы. И быть таргетированы на конкретные модели поведения среди определенных групп людей. Политика в отношении алкоголя часто имеет тенденцию быть слишком обобщенной и внедряться повсеместно, а наше исследование показывает, что за счет индивидуальных подходов в информационной кампании можно добиться больших результатов в снижении вреда, который может нанести алкоголь".





Интернет-продажи выросли с 19 процентов в феврале до 28 процентов в разгар локдауна, что было ожидаемым, учитывая то, что доступность алкоголя в публичных местах была практически нулевой в период строгих ограничений.





Исследование показало, что наблюдалось статистически значимое увеличение покупок в онлайн-службах доставки алкоголя, однако оно не совпало с данными по увеличению употребления алкогольных напитков.





Опрос показал, что именно в группе, не изменившей своих алкогольных привычек, была самая высокая доля людей, покупавших алкоголь в интернете еще до периода блокировки.





Поясняет др. Уилкинсон.





"Объемы покупки алкоголя в интернете выросли, согласно нашей выборке, но этот момент как раз не стал каким-то значимым фактором в группе людей, действительно увеличивших употребление алкоголя в связи с COVID-19. Таким образом, хотя дальнейшие исследования влияния продажи алкоголя в интернете кажутся оправданными, мы не обязательно должны предположить, что именно онлайн-продажи связаны с моделями проблемного поведения употребления алкоголя в целом".





Исследование также показало, что людей не стали существенно чаще прибегать к употреблению алкоголя, чтобы преодолеть негативные эмоции и переживания.





Большинство людей до карантина выпивали по социальным причинам - во время общения, а в период изоляции это уменьшилось. И ученые не нашли доказательств того, что те, кто стал выпивать чаще, делал это, чтобы снизить тревожность и побороть депрессию.





Однако употребление алкоголя в одиночку, которое считается маркером связанных с алкоголем негативных последствий, увеличилось, особенно среди мужчин.





Доктор Тина Лам - научный сотрудник Наркологического исследовательского центра университета Монаша в Мельбурне.





Она говорит, что было бы интересно увидеть исследование о том, будут ли такие же результаты после ограничений в других частях страны, особенно в Мельбурне.





" Я думаю, что результаты в Виктории будут совсем иными. Все говорят о том, что ощущения от второго локдауна совсем другие. Здесь больше стресса, беспокойства, депрессии, экономические последствия намного сильнее, и мы знаем даже из этого исследования UNSW, что потеря работы связана с увеличением в потреблении алкоголя, когда у людей сокращается их доход".





В своем заявлении организация "Alcohol Beverages Australia" приветствовала результаты исследования, отметив, что они "успокоят истерию среди тех групп, стремящихся ввести более строгие правила для австралийцев, которые пьют умеренно и наслаждаются пивом, вином и другими спиртными напитками, когда есть для этого социальный повод".



