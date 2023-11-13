Исследования показывают, что мигранты могут помочь в решении проблемы нехватки жилья

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Properties for rent in Canberra Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE

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Высокие процентные ставки пока не смогли охладить накал на жилищном рынке во многих частях страны, при этом арендная плата продолжает расти в условиях недостатка предложения. А какую роль играет миграция, когда численность прибывающих в страну достигает рекордных уровней? Новый анализ от исследовательской группы по недвижимости CoreLogic говорит о неиспользуемом потенциале, который страна получает с ростом населения.

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Исследования показывают, что мигранты могут помочь в решении проблемы нехватки жилья

SBS Russian

13/11/202304:34
Все больше людей начинают называть Австралию своим домом, при этом ситуация с домами на жилищном рынке все более накаляется.

Йоланда Сан прибыла в страну в 2017 году и с тех пор снимает жилье.

В 2021 году она получила статус постоянного жителя Австралии, но это не упростило ее ситуацию с трудностями в оплате аренды, которая только усугубляется в последние два года.

"После пандемии арендная плата постепенно увеличивалась с приростами от 10 до 15 долларов. Доступных вариантов жилья относительно мало".

Годовая чистая миграция достигла рекордных уровней - более 454 000 прибывших за последние 12 месяцев.

Но это после существенного снижения миграции из-за ограничений на границах во время пандемии COVID-19.

Усредненные тенденции показывают, что текущий всплеск частично связан с задержкой в прибытии из-за пандемии, в то время как мы также наблюдали снижение на 22 процента в отъездах из страны.

Элиза Оуэн является руководителем исследований в CoreLogic.

"Большинство мигрантов обычно снимают жилье, когда они первоначально приезжают сюда. Но миграция стала лишь недавним фактором роста цен на рынке аренды. Мы должны помнить, что даже когда границы были в значительной степени закрыты для иностранных приезжих, стоимость аренды всё равно увеличилась на 16 с половиной процентов".

И при недостатке предложения на рынке жилья, которое находится на рекордно низком уровне, отыскать доступное жилье становится все более сложно.

Примерно 61 процент новых мигрантов, прибывших в Австралию с 2016 по 2021 год, арендуют жилье.

К ним относится и Йоланда.

"В настоящее время на рынке не много свободных вариантов жилья, и я также сталкиваюсь с трудностями в плане финансов".

В то время как краткосрочная миграция оказала давление на стоимость жилья, г-жа Оуэн говорит, что стратегическая миграция может фактически стать решением жилищной проблемы.

"Мы видим, что все больше работников в строительной сфере из числа иностранцев, в частности, их все больше предпочитают за их способность увеличить нашу производительность в строительстве и поставить на рынок больше жилья".

Пийуш Тивари является профессором, специализирующимся на рынке недвижимости, в Университете Мельбурна.

"Миграция не обязательно является дьяволом, которого мы пытаемся приручить в настоящее время. Большим злом является недостаток предложения, и недостаток предложения можно решить только с помощью структурных реформ, таких как процесс планирования или изменение плотности в городах".

Поскольку миграция представляет собой возможности для экономического роста, исследователи утверждают, что миграционные цели, а не ограничения, могли бы помочь Австралии реализовать потенциал своего растущего населения.
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