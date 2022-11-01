"Возвращение имен": Австралия и Венеция

Нина Санадзе

, визуальный художник и скульптор из Мельбурна, родилась в Грузии. В своем искусстве она часто создает реплики скульптур и монументов, предлагая переосмыслить их значение в новых исторических и культурных обстоятельствах. Для акции «Мемориала» на Венецианской биеннале Нина за несколько дней изготовила из пенопласта и других материалов реплику установленного в Москве Соловецкого камня. В субботу небольшая процессия пронесла его по улицам Венеции и установила за стенами Русского павильона Венецианской биенале, в этом году пустующего и закрытого из-за вторжения России в Украину.