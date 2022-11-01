"Возвращение имен": Австралия и Венеция

Highlights
- Для акции в Венеции рядом с закрытым в этом году Русским павильоном Венецианской биеннале визуальный художник и скульптор из Мельбурна Нина Санадзе сделала копию Соловецкого камня, установленного у здания ФСБ в Москве.
- Обычно именно у Соловецкого камня в Москве проходит самая массовая акция, но в этом году власти запретили ее проведение, сославшись на ситуацию с COVID.
- Москвичи все равно принесли цветы и свечи к камню и зачитали имена (см. фото).
- Акции прошли в десятках городов и весь день транслировались обществом "Мемориал". Среди них Сидней и Мельбурн.
Гости подкаста:
- Нина Санадзе, визуальный художник и скульптор из Мельбурна, родилась в Грузии. В своем искусстве она часто создает реплики скульптур и монументов, предлагая переосмыслить их значение в новых исторических и культурных обстоятельствах. Для акции «Мемориала» на Венецианской биеннале Нина за несколько дней изготовила из пенопласта и других материалов реплику установленного в Москве Соловецкого камня. В субботу небольшая процессия пронесла его по улицам Венеции и установила за стенами Русского павильона Венецианской биенале, в этом году пустующего и закрытого из-за вторжения России в Украину.
- Петр Кузьмин, специалист в области искусственного интеллекта. Активист и организатор акции "Возвращение имен" в Мельбурне. Петр второй год подряд участвует в акции "Мемориала".
- Галина Середина, сотрудница Macquarie University, занимается правовой поддержкой исследований и оценкой объектов интеллектуальной собственности. Активистка и участница акции "Возвращение имен" в Сиднее.
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Акцию проводит общество «Мемориал», ликвидированное в России решением суда в конце прошлого года и получившее Нобелевскую премию мира вместе с правозащитниками из Украины и Беларуси в этом году.
С своих общество «Мемориал» написало: «Это акция о том, что нет ничего ценнее человеческой жизни, а государство не имеет права убивать людей ни в 1937-м, ни в 2022-м».