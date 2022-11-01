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"Возвращение имен": Австралия и Венеция

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Russia: Memorial event in Moscow marks Day of Remembrance of Repression Victims

RUSSIA, MOSCOW - OCTOBER 29, 2022: A woman lays flowers at the Solovetsky Stone monument in Lubyanka Square during a memorial event titled "Returning the Names" and marking Day of Remembrance of the Victims of Political Repression. Credit: TASS/Sipa USA/AAP Image

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Published 1 November 2022 at 3:10pm, updated 3 hours ago at 3:19pm
By Irina Burmistrova
Source: SBS
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29 октября по всему миру прошла акция "Возвращение имен" общества "Мемориал". Люди собирались в разных городах, чтобы зачитать имена, профессии, даты жизни людей, погибших в результате сталинского террора. Об акции в Мельбурне, Сиднее и Венеции слушайте в нашем подкасте.

Published 1 November 2022 at 3:10pm, updated 3 hours ago at 3:19pm
By Irina Burmistrova
Source: SBS
Available in other languages
Highlights
  • Для акции в Венеции рядом с закрытым в этом году Русским павильоном Венецианской биеннале визуальный художник и скульптор из Мельбурна Нина Санадзе сделала копию Соловецкого камня, установленного у здания ФСБ в Москве.
  • Обычно именно у Соловецкого камня в Москве проходит самая массовая акция, но в этом году власти запретили ее проведение, сославшись на ситуацию с COVID.
  • Москвичи все равно принесли цветы и свечи к камню и зачитали имена (см. фото).
  • Акции прошли в десятках городов и весь день транслировались обществом "Мемориал". Среди них Сидней и Мельбурн.
Гости подкаста:
  • Нина Санадзе, визуальный художник и скульптор из Мельбурна, родилась в Грузии. В своем искусстве она часто создает реплики скульптур и монументов, предлагая переосмыслить их значение в новых исторических и культурных обстоятельствах. Для акции «Мемориала» на Венецианской биеннале Нина за несколько дней изготовила из пенопласта и других материалов реплику установленного в Москве Соловецкого камня. В субботу небольшая процессия пронесла его по улицам Венеции и установила за стенами Русского павильона Венецианской биенале, в этом году пустующего и закрытого из-за вторжения России в Украину.
  • Петр Кузьмин, специалист в области искусственного интеллекта. Активист и организатор акции "Возвращение имен" в Мельбурне. Петр второй год подряд участвует в акции "Мемориала".
  • Галина Середина, сотрудница Macquarie University, занимается правовой поддержкой исследований и оценкой объектов интеллектуальной собственности. Активистка и участница акции "Возвращение имен" в Сиднее.
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Arty. Нина Санадзе и "Возвращение имен" в Венеции

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Акцию проводит общество «Мемориал», ликвидированное в России решением суда в конце прошлого года и получившее Нобелевскую премию мира вместе с правозащитниками из Украины и Беларуси в этом году.

С своих
соцсетях
общество «Мемориал» написало: «Это акция о том, что нет ничего ценнее человеческой жизни, а государство не имеет права убивать людей ни в 1937-м, ни в 2022-м».
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