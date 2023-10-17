Обзор был представлен правительству в марте 2023, но для публики . Он включает более 30 рекомендаций правительству по улучшению работы иммиграционной системы Австралии.
Обзор миграционной системы Австралии: каковы главные выводы и каких изменений ожидать?
The federal government has launched a major shake-up of Autralia's migration system in response to the Nixon review. Source: AAP / Mick Tsikas
В этом месяце были обнародованы долгожданные результаты обзора иммиграционной системы Австралии - the Nixon review. Мы попросили прокомментировать главные выводы и ожидаемые изменения зарегистрированного иммиграционного агента из Сиднея Надежду Здельник.
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