Обзор миграционной системы Австралии: каковы главные выводы и каких изменений ожидать?

ANTHONY ALBANESE RUSSIAN EMBASSY PRESSER

The federal government has launched a major shake-up of Autralia's migration system in response to the Nixon review. Source: AAP / Mick Tsikas

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В этом месяце были обнародованы долгожданные результаты обзора иммиграционной системы Австралии - the Nixon review. Мы попросили прокомментировать главные выводы и ожидаемые изменения зарегистрированного иммиграционного агента из Сиднея Надежду Здельник.

Обзор
the Nixon review
был представлен правительству в марте 2023, но для публики
он стал доступен только в октябре 2023
. Он включает более 30 рекомендаций правительству по улучшению работы иммиграционной системы Австралии.
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