Рост процентных ставок и выплаты по ипотеке все больше давят на домовладельцев

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Ипотечный стресс - это новая реальность для многих австралийских домохозяйств.





Стресс нарастал с ростом процентной ставки с 0,1 процента до 4,1 процента за последние 18 месяцев.





Новые исследования сравнительного финансового сайта Mozo показывают, что каждый шестой австралиец вынужден выделять от 40 до 60 процентов ежемесячного дохода своего домохозяйства на покрытие ипотеки.





Кайли Мосс - директор контента в Mozo, говорит - что если выплаты по ипотеке составляют более 30 процентов дохода домохозяйства, то такие домохозяйства считаются находящимися в "ипотечном стрессе".





"Что это значит, это то, что стандартный критерий в отрасли для определения ипотечного стресса - это около 30 процентов. Это на самом деле показывает, сколько сейчас в Австралии владельцев недвижимости находится в ситуации ипотечного стресса".





Для австралийских заемщиков фиксированные процентные ставки обычно предлагаются на период от одного до пяти лет как альтернатива переменным ставкам, которые колеблются вместе с ключевой денежной ставкой.





Одни из самых низких в истории денежные ставки в 2020 году привели к исторически низким процентным ставкам по ипотекам - около 2 процентов.





Но те, кто зафиксировал низкие фиксированные ставки в это время, сейчас сталкиваются с резким увеличением платежей по ипотеке.





Это происходит потому, что большинство низких фиксированных ставок, договор по которым был заключен в 2020 году, истекают в 2023 и 2024 годах.





Переход с фиксированных ставок к стандартной ставке кредитора называется "ипотечным обрывом" - "mortgage cliff".





Финансовый эксперт Canstar Стив Микенбеккер говорит, что у заемщиков все равно есть варианты.





"Если у вас есть возможность и ваше финансовое положение не сильно тяжелое, то переход на более дешевый кредит может быть хорошей идеей. Если же вы уже находитесь в ситуации финансового стресса, то возможностей для рефинансирования, вероятно, не будет, потому что новый кредитор не будет готов брать на себя риск по вашему кредиту. Если вы оказались в такой ситуации, вам действительно придется задуматься, как улучшить свой семейный бюджет. Вы можете рассмотреть возможность увеличения дохода, найдя вторую работу, сверхурочные часы или что-то подобное. И можно попытаться сократить расходы, чтобы меньше денег уходило из семейного бюджета".





Хотя Резервный банк Австралии приостановил повышение ставок в последние несколько месяцев, ожидается новое увеличение до конца года.





По словам г-жи Мосс, это означает, что сейчас самое время действовать.





"Сейчас не время отсиживаться и ждать, чтобы буря прошла. Сейчас это хороший момент, чтобы посмотреть, какие предложения доступны, потому что процентные ставки будут оставаться на этом уровне некоторое время".





По словам г-на Микенбеккера, уровень переходов от одного банка к другому для получения более дешевого кредита, известного как рефинансирование, достиг исторического максимума в июле и составил 21,4 миллиарда долларов.





Однако он говорит, что это всего лишь один процент от общего числа оставшихся ипотечных кредитов в течение месяца, что означает, что больше заемщиков могут активно рассматривать вопрос о рефинансировании своих кредитов.





Он советует заемщикам действовать сейчас, а не ждать падения ставок в будущем.



