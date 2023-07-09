Отчет Королевской комиссии по схеме Robodebt рекомендует возбуждение ряда административных и уголовных дел

В 2016 году Николь Хибберд-Смит начала получать выплаты по программе Newstart, теперь именуемой JobSeeker, после того, как ее муж неожиданно скончался.





Затем она получила письмо от Centrelink, в котором говорилось, что она должна государству 3000 долларов и должна выплатить их, иначе ее лишат социальных выплат.





Она говорит, что день, когда она получила письмо, до сих пор преследует ее и ее троих детей.





«В письме, которое мне было отправлено, говорилось, что я должна правительству определенную сумму денег, и что мне нужно действовать быстро и выплатить ее. В противном случае, говорилось в письме, я столкнусь с судебными исками. В письме меня также просили проверить данные о моем доходе. Если бы в то время у меня было немного больше поддержки или руководства, особенно какое-то руководство юридического центра, мне было бы проще. Я пыталась дозвониться в юридический центр, но был такой список ожидания, что я сдалась и сделала просто именно то, что мне было сказано в письме. И мне пришлось возвращать долг государстве, занимая при этом деньги».





Г-жа Хибберд-Смит была одной из почти 500 000 человек, от которых Centrelink пытался добиться выплат незаконных долгов.





Схема началась как бюджетная мера в 2015 году с целью отслеживания получателей социальных пособий, чтобы возместить переплату пособий примерно в 1,5 миллиарда долларов.





Программа использовала автоматическое сопоставление данных и метод усреднения доходов, что приводило к расхождениям и неправильному расчету долга.





Схема была в конечном итоге остановлена в 2019 году. В том же году Федеральный суд признал схему Robodebt незаконной.





В августе 2022 года лейбористское правительство объявило о создании Королевской комиссии для определения виновных.





В течение девяти недель слушаний были допрошены ключевые политики и государственные служащие, находящиеся в центре схемы, в том числе бывшие премьер-министры Малкольм Тернбулл и Скотт Моррисон, а также бывшие министры социальных служб Стюарт Роберт и Алан Тадж вместе с секретарем Министерства социальных служб от предыдущего правительства Кэтрин Кэмпбелл.





В отчете на 990 страницах говорится, что «Robodebt был грубым и жестоким механизмом, несправедливым и незаконным» и заставлял людей чувствовать себя преступниками и травмировал их.





Комиссар Кэтрин Холмс назвала эту схему «непродуманной зачаточной идеей, брошенной в кабинет» и «дорогостоящей неудачей государственного управления».





В отчете содержится 57 рекомендаций, призывающих к изменению законодательства, юридическим консультациям и проверкам для обеспечения законности текущих процессов и программ обработки данных, а также к немедленному и полному анализу портфеля социальных услуг и Services Australia.





Премьер-министр Энтони Альбанезе заявил, что правительство рассмотрит рекомендации.





«Я благодарю комиссара Холмс за то, что она так прямо и ясно разоблачила человеческую трагедию».



Правительство обязуется не положить этот отчет на полку, а отреагировать надлежащим, упорядоченным и взвешенным образом. Мы убедимся, что это никогда не повторится. Энтони Альбанезе, премьер-министр Австралии

Федеральное правительство урегулировало иск, поданный жертвами схемы, выплатив 112 миллионов долларов.





Но компенсацию получили не все, включая Николь Хибберд-Смит.





Комиссар Холмс сказала в отчете, что нет практического способа создать какую-то компенсационную схему.





Министр государственных служб Билл Шортен говорит, что правосудие вершится медленно.





«Cегодня сделан еще один шаг в этом долгом пути. Я понимаю — был причинен реальный вред. Комиссар обращается к некоторым вопросам компенсации — куда может пойти правонарушение или незаконное предложение. Я не делаю вид, что люди получили компенсацию в размере всего причиненного им вреда. Но я признаю, что долги были списаны. Много денег было возвращено людям, против которых изначально незаконно были взысканы долги. Правосудие идет медленно, но все идет в правильном направлении и в сторону привлечения определённых лиц к ответственности. Это еще один важный шаг».





В закрытом разделе отчета, не обнародованном для широкой публики, комиссар Холмс рекомендовала привлечь отдельных лиц к административному и уголовному преследованию.





Важно отметить, что SBS не предполагает, что люди, упомянутые в этой истории, являются людьми, упомянутыми в этом закрытом разделе.





Ожидалось, что Королевская комиссия завершит свою работу в апреле, но крайний срок для отчета был перенесен, чтобы позволить комиссару Холму передать дело в недавно созданную Национальную комиссию по борьбе с коррупцией.





Старший преподаватель административного права Университета Ла Троуб Даррен О'Донован говорит, что решение комиссара Холмс не публиковать ее рекомендации призвано защитить любые судебные преследования от предубеждений.



Крайне редко лица, занимающие высокое положение на государственной службе, когда-либо сталкивались с индивидуальными последствиями. Даррен О'Донован, старший преподаватель административного права, Университет Ла Троуб

«Это сложный путь, связанный с совершенно отдельными и передовыми стандартами юридических доказательств. Нам важно дать возможность для всех жертв увидеть определенные последствия. И это то, что сделала комиссар».





Комиссар Холмс обнаружила, что бывший премьер-министр Скотт Моррисон, который был министром социальных служб, когда была создана схема, позволил ввести Кабинет в заблуждение, представив предложение по политике, зная, что она включает усреднение доходов и что его собственное министерство указало, что это потребует изменение законодательства.





Г-н Моррисон отверг выводы против него, заявив, что «они неверны, необоснованны и противоречат четким документальным доказательствам».





Он не сказал, получил ли он письмо с уведомлением о том, что он упоминается в запечатанных обращениях.





В отчете также обвиняется бывший министр социальных служб Алан Тадж. Бывший министр обвиняется в злоупотреблении властью, используя информацию о получателях пособий в СМИ, чтобы воспрепятствовать критике схемы.





Г-н Тадж также отверг комментарии и сказал, что не получил уведомления о том, что его дело было направлено дальше.





В отчете также содержится критика бывшего министра государственных служб Стюарта Роберта, который заявил Комиссии, что солгал общественности о схеме, чтобы поддержать солидарность кабинета.





Стюарт Роберт заявил в своем заявлении, что приветствует отчет Королевской комиссии и ее «разумные рекомендации», и не получил письма, в котором сообщалось, что его имя указано в закрытом разделе.





Г-н Роберт подал в отставку со своего места в Фаддене на Голд-Косте, которое теперь будет проходить на дополнительных выборах 15 июля.





Лидер оппозиции Питер Даттон обвинил лейбористское правительство в политизации Королевской комиссии в преддверии дополнительных выборов.





«Нет никаких сомнений в том, почему отчет публикуют сегодня, потому что до выборов в Фаддене осталась неделя».



Правительство пытается выжать каждую политическую каплю. Питер Даттон, лидер оппозиции

«Но если есть уроки, которые нужно извлечь, и если есть законы, которые надо менять, то стоит обратить внимание на выводы Комиссии. Но не упускайте из виду тот факт, что правительство политизировало эту тему и публикует отчет сейчас, чтобы попытаться очернить нашего кандидата и снизить наши шансы в Фаддене на выборах в следующие выходные».





Но жертвы схемы Robodebt, такие как Николь Хибберд-Смит, надеются, что отчет станет сигналом для общества и политиков в частности, что важно прекратить стигматизацию получателей социальных пособий.





«Это говорит о необходимости большей реформы и более глубокого понимания получателей помощи из Centrelink. Я думаю, вся дискуссия должна быть посвящена тому, почему людям нужна поддержка и как лучше их поддерживать, а не усложнять им жизнь».





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