Падение ракеты в Польше: мнения и оценки

SBS на русском языкеOther ways to listen Падение ракеты в Польше: мнения и оценкиPlay04:06SBS на русском языкеOther ways to listen Source: SBSGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (3.75MB)Published 17 November 2022 at 10:39amBy SBS RussianSource: SBSAvailable in other languages В НАТО заявили, что ракета, упавшая на территории Польши, скорее всего, была выпущена ПВО Украины. Тем не менее, глава НАТО говорит, что Москва несет «высшую ответственность» за этот инцидент.Published 17 November 2022 at 10:39amBy SBS RussianSource: SBSAvailable in other languagesСлушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesНовости SBS на русском языке - 17.11.2022Косвенные последствия войны в Украине: Больший доступ к ресурсам и меньший контроль#7 Ку-ку, кукабара! Музыкальные инструментыНовости SBS на русском языке - 16.11.2022