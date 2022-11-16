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Падение ракеты в Польше: мнения и оценки

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SBS Russian (This week in Russia)

Source: SBS

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Published 17 November 2022 at 10:39am
By SBS Russian
Source: SBS
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В НАТО заявили, что ракета, упавшая на территории Польши, скорее всего, была выпущена ПВО Украины. Тем не менее, глава НАТО говорит, что Москва несет «высшую ответственность» за этот инцидент.

Published 17 November 2022 at 10:39am
By SBS Russian
Source: SBS
Available in other languages
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