Роджер Пульверс: «Для меня русская поэзия – это вторая родина»

Roger Pulvers

Roger Pulvers Source: Supplied by Roger Pulvers

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Роджер Пульверс — австралийский драматург, сценарист, режиссер и переводчик. За последние два года он выпустил две книги с переводами русской (и не только) поэзии и запустил канал на YouTube, где читает стихи.

Роджер Пульверс опубликовал более 45 книг на английском, японском и французском языках, его пьесы ставились на главных сценах Австралии, Японии и США, он работал с крупнейшими телерадиокомпаниями Австралии как сценарист и режиссер. Роджер прекрасно говорит по-русски и переводит русскую поэзию. 

В этом подкасте:

  • «Для меня русская поэзия — это вторая родина. Она верна, постоянна и полна любви».
  • Есенин, которого многие считают «последним позером деревни» и «великим бузотером», для Роджера «совершенно святой».
  • Каждый звук — это квант информациии, в каждом языке своя музыка и мелодия, поэтому переводить поэзию трудно. «Но не невозможно».
  • «"Муза" Ахматовой изменила мою жизнь».
  • В 60-е годы Роджер дважды приезжал в СССР, на него произвело огромное впечатление дружелюбие и любезность людей.
  • В 2007 году на сцене сиднейской оперы и театров в других городах Австралии показывали гоголевского «Ревизора» в адаптации Роджера Палверса.
В этом подкасте Роджер Пульверс читает стихи в своем переводе на английский:
  • «Песнь о собаке» Сергея Есенина;
  • «Муза» Анны Ахматовой;
  • «Я помню чудное мгновенье» Александра Пушкина.
Подробнее о книгах можно узнать
здесь
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