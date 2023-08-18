Роджер Пульверс: «Для меня русская поэзия – это вторая родина»

Роджер Пульверс опубликовал более 45 книг на английском, японском и французском языках, его пьесы ставились на главных сценах Австралии, Японии и США, он работал с крупнейшими телерадиокомпаниями Австралии как сценарист и режиссер. Роджер прекрасно говорит по-русски и переводит русскую поэзию.
В этом подкасте:
- «Для меня русская поэзия — это вторая родина. Она верна, постоянна и полна любви».
- Есенин, которого многие считают «последним позером деревни» и «великим бузотером», для Роджера «совершенно святой».
- Каждый звук — это квант информациии, в каждом языке своя музыка и мелодия, поэтому переводить поэзию трудно. «Но не невозможно».
- «"Муза" Ахматовой изменила мою жизнь».
- В 60-е годы Роджер дважды приезжал в СССР, на него произвело огромное впечатление дружелюбие и любезность людей.
- В 2007 году на сцене сиднейской оперы и театров в других городах Австралии показывали гоголевского «Ревизора» в адаптации Роджера Палверса.
В этом подкасте Роджер Пульверс читает стихи в своем переводе на английский:
- «Песнь о собаке» Сергея Есенина;
- «Муза» Анны Ахматовой;
- «Я помню чудное мгновенье» Александра Пушкина.
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