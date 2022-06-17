Россия ввела санкции против 121 гражданина Австралии

Информация о новом санкционном списке появилась на сайте Министерства иностранных дел России поздно вечером в четверг.





На странице Посольства Российской Федерации в Австралии разместили пост. В нем сказано, что санкции введены в ответ, цитата, на расширяющиеся санкции правительства Австралии, которые "распространяются на все большее число граждан России – как официальных лиц и членов их семей, так и представителей деловых кругов и средств массовой информации".





В посте также говорится, что лица, попавшие в новый стоп-лист России, включают руководителей силовых структур, бизнесменов, экспертов и журналистов, "формирующих в этой стране русофобскую повестку дня".





Людям, вошедшим в список, закрывается на бессрочной основе въезд в Российскую Федерацию.





Кроме того, в посольстве указали, что работа над актуализацией российского «стоп-листа» будет продолжена.





Среди людей, включенных в санкционный список, военачальники, заместитель министра обороны Питер Теш, главные редакторы изданий The Australian, The Age, Daily Telegraph, Sydney Morning Herald, председатель совета директоров SBS Джордж Сассидес, должностные лица, журналисты австралийских СМИ и преподаватели. Полный список доступен на сайте МИД России .



