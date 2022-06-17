Россия ввела санкции против 121 гражданина Австралии

Pigeons fly in front of Russian Foreign Affairs Ministry building in Moscow, Russia, 29 March 2018.

Pigeons fly in front of Russian Foreign Affairs Ministry building in Moscow, Russia, 29 March 2018. Source: AAP Image/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

В список вошли журналисты, бизнесмены и предствители силовых структур.

Информация о новом санкционном списке появилась на сайте Министерства иностранных дел России поздно вечером в четверг.

На странице Посольства Российской Федерации в Австралии разместили пост. В нем сказано, что санкции введены в ответ, цитата, на расширяющиеся санкции правительства Австралии, которые "распространяются на все большее число граждан России – как официальных лиц и членов их семей, так и представителей деловых кругов и средств массовой информации".

В посте также говорится, что лица, попавшие в новый стоп-лист России, включают руководителей силовых структур, бизнесменов, экспертов и журналистов, "формирующих в этой стране русофобскую повестку дня".

Людям, вошедшим в список, закрывается на бессрочной основе въезд в Российскую Федерацию.

Кроме того, в посольстве указали, что работа над актуализацией российского «стоп-листа» будет продолжена.

Среди людей, включенных в санкционный список, военачальники, заместитель министра обороны Питер Теш, главные редакторы изданий The Australian, The Age, Daily Telegraph, Sydney Morning Herald, председатель совета директоров SBS Джордж Сассидес, должностные лица, журналисты австралийских СМИ и преподаватели. Полный список доступен
на сайте МИД России
.

Мы запросили комментарии в Посольстве Российской Федерации в Австралии и Департаменте иностранных дел Австралии и будем держать вас в курсе событий.

Share

Latest podcast episodes

ANA BAND 1.jpg

Знакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущее

SBS Russian news

Новости SBS на русском языке — 29.09.2023

Australia is very wealthy but it still has too many people going without (Getty)

Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходами

Online -1 (1).jpg

Подкаст про деньги и технологии: первый эпизод