Россия проводит "выборы" на оккупированных территориях Украины. США грозят ввести санкции против их участников

Россия проводит "выборы" на оккупированных территориях Украины. США грозят ввести санкции против их участниковPlay03:14Россия проводит "выборы" на оккупированных территориях Украины. Source: SBSGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.26MB) Россия проводит "выборы" на оккупированных территориях четырех украинских областей: Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. Украина и ее союзники называют их фиктивными и незаконными.Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesВ Австралии спасли русских путешественников, надувную лодку которых покусали акулыНовости SBS на русском языке — 08.09.2023«Их жизни в опасности»: Армянская община Австралии протестует из-за гуманитарного кризиса в Нагорном КарабахеArt Flaneur: Как Ева и Тим из Мельбурна запустили приложение для арт-прогулок по городам Австралии