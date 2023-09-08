Россия проводит "выборы" на оккупированных территориях Украины. США грозят ввести санкции против их участников

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Россия проводит "выборы" на оккупированных территориях Украины. Source: SBS

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Россия проводит "выборы" на оккупированных территориях четырех украинских областей: Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. Украина и ее союзники называют их фиктивными и незаконными.

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