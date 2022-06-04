Россия становится "мировым финансовым изгоем"Play04:46A family in Kyiv after escaping their home town (AAP) Source: AAPGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.38MB) Российские войска наносят удары по украинским позициям в районе Донбасса, а западные страны вводят новые санкции против РФ. Вторжение России в Украину привело к одному из глубочайших экономических кризисов в современной российской истории.Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод