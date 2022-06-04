Россия становится "мировым финансовым изгоем"

Ukrain-Russia conflict

A family in Kyiv after escaping their home town (AAP) Source: AAP

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Российские войска наносят удары по украинским позициям в районе Донбасса, а западные страны вводят новые санкции против РФ. Вторжение России в Украину привело к одному из глубочайших экономических кризисов в современной российской истории.

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